Jorge Rial fue letal con sus excompañeros de Intrusos: “Me recuerdan con sus rebuznos”

Jorge Rial respondió contundente a las recientes declaraciones que hizo Marcela Tauro, quien no titubeó a la hora de asegurar que los tiempos han cambiado para “Intrusos” (América TV) y que esa “maldad” que según el periodista dejó de tener, ya no es lo que busca el televidente.

El conductor de “Argenzuela” (Radio 10) se descargó en su cuenta de Twitter este sábado, donde sin nombrar directamente a Marcela Tauro, pareciera haberle querido enviar un mensaje con sus categóricas palabras: “Agradezco a todos los excompañeros que me recuerdan con sus rebuznos. Su atención hacia mí es admirable“.

De igual manera, en su mensaje generalizado Jorge Rial fue filoso a la hora de referirse a quienes trabajaron con él en “Intrusos“: “Disculpen que mi interés por ustedes no sea el mismo. Les perdí el rastro desde que estaban a mis costados intentando no chocarse con las palabras cada vez que se las daba“.

Esta sería la tercera vez en la que Jorge Rial se refiere a “Intrusos” o algunos de sus excompañeros en la misma semana, ya que en una reciente entrevista que ofreció a Teleshow, el periodista comentó la razón por la que no es un consumidor de su exprograma: “Es real que no instala agenda y no tiene la influencia de antes, que lo que decías en ‘Intrusos’explotaba (…) No es lo mismo: no lo miro porque no cuentan nada que yo no sepa. Y perdió maldad, esa cosa irónica que tenía y ya no tiene“.

Asimismo, cuando se conoció que Marina Calabró regresaría a la televisión de la mano de La Nación+, Rial no tardó en lanzar un filoso comentario en Twitter, sobre la colega a la que tildó de traicionera tras el fin de “TV Nostra”: “¡Pedro! ¡Mira quién vuelve! La viudita a la tele. ¿A quién va a traicionar ahora? Cuídense. Filtra toda la información. No la agreguen a los chats o mejor, hagan uno paralelo”.

Marcela Tauro respondió a los dichos de Jorge Rial sobre el nuevo “Intrusos”

Consultada en “Por si las moscas” (La Once Diez/Radio de la Ciudad) por lo expresado por Rial sobre la nueva era del programa y sobre esa supuesta pérdida de “la maldad”, Marcela Tauro enunció: “Si lo dijo por mí, yo perdí la maldad y los tiempos cambiaron; la gente quiere otra cosa”.