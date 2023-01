Inseguridad: Le robaron la moto a una funense cuando salía de trabajar

En la tarde de hoy cerca de las 17 horas dos individuos robaron una moto en nuestra ciudad. En el rodado sustraído iba conduciendo una mujer de 46 años con domicilio en la zona norte de Funes.

La Honda Wave negra según denunció la funense se la llevaron dos ladrones que también circulaban en una moto. Cuando la mujer salía de trabajo en Avenida Arturro Illia al 400 tomó esa calzada con dirección oeste y los sujetos se pusieron a la par, llevaban casco y esgrimieron que tenían un arma. “Uno de ellos me agarra del brazo izquierdo y me baja de la moto a la fuerza, después se sube a mi moto y salen los dos para el lado del oeste por Avenida Illia, contó la mujer y agregó “pero no vi mas para donde siguieron porque me metí enseguida donde estaba trabajando”.