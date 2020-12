Inesperado: la UAR levantó las sanciones a los jugadores de Los Pumas

Apenas duraron 48 horas las acciones de la Unión Argentina de Rugby, que pasaron de una sanción “indefinida” para los tres jugadores de Los Pumas a darles el visto bueno para que el próximo sábado puedan volver a representar al país en el duelo ante Australia. Si bien no hubo comunicado oficial, la noticia se dio a conocer en horas de la noche.

En este caso, la UAR analizó con frialdad la situación y luego del reclamo de varios ex jugadores, compañeros de la Selección y clubes del país, decidieron que Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino no sean sancionados por los mensajes racistas y xenófobos publicados en sus cuentas de Twitter entre 2011 y 2013.

Esta decisión, por otro lado, deja en evidencia que las autoridades de la Unión cumplieron con un deber en pleno auge de las críticas y reproches hacia los deportistas en lugar de hacerlo con la responsabilidad que correspondía. No sólo los jugadores podrán volver a jugar, sino que Matera continuará como capitán del conjunto nacional.

“Estoy muy avergonzado. Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí. En ese momento no imaginaba en quién me iba a convertir. Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace 9 años. Perdón también a mi equipo y mi familia por el momento que están pasando por mis acciones y gracias a la gente que me quiere por su apoyo”, publicó Matera días atrás, en pleno escándalo.

“Quería decirles que estoy muy apenado y avergonzado por lo que alguna vez dije. Sin ánimos de justificarlo por los 8 años que pasaron, esos mensajes, que hoy repudio completamente, no representan en absoluto a la persona que soy hoy”, agregó Petti, al tiempo que Socino fue el último en publicar un mensaje al respecto.

“Estoy muy arrepentido y avergonzado de mis dichos que se viralizaron durante el día de hoy. Quiero pedir disculpas a quienes pude haber ofendido con lo que dije en ese momento, y lo que repudio absolutamente. Nunca dimensioné lo que podía llegar a causar, y no busco tampoco justificarlo con la inmadurez con la que me manejé”, cerró.