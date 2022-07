Florencia de la V faltó a Intrusos y tuvo un impensado reemplazo: quién es

Florencia de la V se ausentó de “Intrusos” (América TV) este viernes y al inicio del ciclo la presencia del periodista Luis Ventura sorprendió a los espectadores del ciclo, ya que se encontraba en la silla del conductor.

“Llegó el bombero, el bombero de 24 horas“, expresó Ventura para dar la bienvenida a la audiencia, mientras que el panel integrado por Guido Záffora, Nancy Duré, Kate Rodríguez, Virginia Gallardo y Maite Peñoñori aplaudía por su presencia en el ciclo.

“¿Está chequeado? ¿Estás acá? No es un holograma“, lanzó divertida Peñoñori, a lo cual Luis le siguió el juego al responder: “Discúlpenme, me confundí: ¿Mazzocco dónde está?“. Tras las risas, Guido intentó que Ventura se remontara a su historia en “Intrusos” (América TV) cuando le preguntó: “Ventura, ¿cuánto hace que no estás sentado en esa silla?“, pero el periodista decidió no entrar en detalles y fue conciso al manifestar: “Yo no necesito estar sentado. No sé, más de 8 años seguro…“.

Todo indica que la ausencia de Florencia de la V se debió a una cuestión de salud, ya que Ventura aseveró: “Bueno, che, ante todo, le mando un beso grande a Florencia, eh, que no estaba bien y bueno, acá estamos“, mientras que Duré lo siguió y expresó: “Besos, que se recupere pronto“.

Luis Ventura volvió a Intrusos como panelista tras ocho años

El pasado 25 de enero, Luis Ventura volvió al piso de “Intrusos” (América TV), después de casi una década de no estar como panelista en el espacio que le dio gloriosos años en el periodismo de espectáculo. Florencia de la V preparó una divertida antesala llena de misterio para recibir al histórico personaje.

En lo que Ventura ingresó al piso, expresó entre risas: “(Me siento) Bien, raro… ¿Mazzocco a qué hora llega?”. Flor de la V le pidió que le contara cuándo fue la última vez que participó en el programa, es por esto que Luis recordó que tuvo participaciones en el último tiempo, pero en el momento en el que se refirió a hace cuánto dejó de ser parte del panel, enunció con emotividad: “Pero hace 8 años que no estoy en la silla. Yo no entiendo por qué estoy acá, ¿con la Tauro qué pasó?“.

Marcela Tauro, quien se incorporó ayer a esta nueva etapa del show, se ausentó este martes debido a síntomas post vacunación, por lo cual recurrieron al histórico panelista para que la reemplazara en la mesa. Luis Ventura fue convocado para esta nueva etapa del espacio con Flor al mando, pero América y Jotax no lograron llegar a un acuerdo para hacer realidad el pase del comunicador de “A la Tarde” a “Intrusos”.

El periodista sintió mucha emoción y comparó su regreso con “volver a la casita de los viejos”. Flor le recordó el impacto que fue “Intrusos” en el 2000 para la televisión y debido a esto Luis Ventura quiso rememorar lo que considera que fue el secreto del éxito del programa: “Siempre digo que pioneros fueron Héctor Ricardo García, Lucho Avilés, Jorge Jacobson… Pero marcó ‘Intrusos’ fue un estilo diferente de hacer periodismo de espectáculo“.

Ventura describió al histórico programa que acaba de cumplir 22 años como “un quiste que se metía en el espectáculo“, además contó la manera en la que empezaron a marcar la diferencia en la televisión: “Nosotros íbamos a cubrir un estreno y entonces íbamos caracterizados como los personajes que salía, los entrevistábamos disfrazados”.

Maite Peñoñori destacó que los mejores momentos de “Intrusos” siguen más vigentes que nunca, ya que las peleas más famosas que surgieron en el espacio son actualmente virales en redes como Instagram y TikTok, sobre lo cual Luis Ventura comentó: “Mucha gente creía que las peleas eran armadas y eran de verdad”.