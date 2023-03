Fabián Cubero no puede salir del país debido una demanda de Nicole Neumann

Nicole Neumann y Fabián Cubero. Foto: Instagram

Una demanda de la modelo en contra del padre de sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna, tendría al exjugador de Vélez contra la pared y no le permitiría salir de país por presentar una deuda millonaria por alimentos.

“Tenemos esta información en exclusiva que tiene que con la prohibición de salir del país… Fabián Cubero hasta que no pague su deuda no puede salir al exterior. Por ningún medio de locomoción”, señaló Maite Peñoñori.

Según la información, Fabián Cubero adeuda casi 1 millón de pesos y la prohibición para salir del país se hizo efectiva a partir del 28 de febrero de este año. Al parecer, el exjugador no ha pagado la cuota del colegio de las hijas, por lo que Nicole Neumann debió hacerlo, para que pudieran comenzar el año escolar.

Por otro lado, la panelista contó que el ex jugador debe desde el 2018 y no se ha actualizado la cuota alimentaria que le corresponde dar a Fabián Cubero por las tres hijas que tiene con Nicole Neumann. “Del lado de Cubero piden una reducción de la cuota alimentaria porque él ya no tendría los mismos ingresos que tenía en el 2018″, detallaron en Intrusos.Play Video

La reacción de Mica Viciconte ante la situación de Fabián Cubero

“No tengo ni idea (risas)”, comentó Mica Viciconte, actual pareja de Fabián Cubero y padre de Luca su hijo. “Él es buen padre, no tengo ninguna duda. Lo veo con Luca, así que te puedo hablar por mí y por la experiencia que yo tengo que es espectacular”.