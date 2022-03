Escándalo en América: Viviana Canosa llevará a la Justicia a Ángel de Brito y a LAM

Viviana Canosa explotó en Viviana con Vos (A24) contra Ángel de Brito, LAM (América), Mariano Chihade, cabeza de la productora Mandarina, Beto Casella y Lorena Maciel, a quienes acusa de pegarle de forma sistemática, los amenazó con revelar cuestiones privadas e indicó que los llevará ante la Justicia.

La conductora entró en cólera después de haber visto un informe de LAM titulado “Todos contra Canosa”, y distintos testimonios sobre sus polémicos análisis y comentarios. A pesar de que Ángel de Brito la elogió en otros aspectos, Viviana lo pasó por alto y fue de lleno a la yugular de su excompañero de Los Profesionales de Siempre (El Nueve)

Qué pasó entre Viviana Canosa y Ángel de Brito

“Ángel de Brito… De Brito, los conozco de chiquititos. Y no hablo solo de la sexualidad, porque en ese tema no me voy a meter. Hagan de su culo un pito. Con el tema sexual no me voy a meter porque es caer muy bajo y no voy a pegar debajo del cinturón. Pero ustedes me pegan todo el tiempo“, empezó reclamando Viviana Canosa antes de comenzar su entrevista a Marcelo Mazzarello

“Los conozco mucho a todos y nunca los cagué, chicos. Les presté plata, confiaron en mí. Tienen poca memoria. Todos. Laburé con todos. Pero les gusta pegarle a una mina”, remarcó la conductora de A24. “Estamos en el mismo grupo y ni siquiera respetan eso“. Yo voy a respetar, pero voy a hablar”, fue el ultimátum que le dio a Ángel de Brito, su par de América, a quien acusó de llevar gente a LAM para que hablen mal de ella.

El Dr. Juan Manuel Dragani, panelista de Viviana con Vos y abogado personal de la conductora, tomó la posta del descargo, aseguró haber recogido “todos los tapes” y señaló que hay “un ataque sistemático” contra Canosa que incluye “calumnias, injurias y difamación”. “El límite es el delito. Hay un plan claro dispuesto para la difamación”, definió el letrado, y contó que iniciarán acciones legales.

“En la tele me atienden todos. Hacés zapping y estoy en todos los canales. Les encanta hablar de mí. Yo lo lamento”, dijo. Y continuó: “Cuando hacía espectáculos hablaba de Marcelo Tinelli. La que se exponía era yo, y todos cagados porque cómo se iban a meter con él”, recordó en su sorpresivo descargo.

Advertencia de Viviana Canosa a Mariano Chihade y Ángel de Brito

“Cierren el culo. Yo no tengo problemas con ellos (quienes hablan de ella). Ahora, dejen de meterse conmigo“, advirtió. “Mañana voy a ocuparme de Lorena Maciel, la verde, me bardea… A vos te pagan los laboratorios y a mí no. Sos amiga de Gabriela Cerruti, vocera del Presidente (Alberto Fernández) y yo no. Esa es la diferencia entre vos y yo”, dijo.

“Hay que tener lo que tengo yo para estar acá sentada, eh. Tengo mucha fortaleza espiritual. Creo en Dios. No saben lo que es arrodillarse. Se creen superiores a todos nosotros”, agregó, y aseguró que “hay una especie de campaña donde cualquier pelotudo habla de mí”.

MARIANO CHIHADE Y VIVIANA CANOSA

“De Brito y Mariano Chihade (cabeza de Mandarina, productora encargada de LAM), el esposo de Mariana Fabbiani… Mariano, mañana me voy a encargar de vos. Sé que estás en este grupo periodístico, pero hablás todos los días de mí en tu programa. Si lo tenés a De Brito como el que te soba no sé qué cosa, yo mañana me ocupo de todo ese programa“, amenazó mirando a cámara. “También me voy a ocupar de La Beto Casella. De todos”, añadió a su adelanto de catarsis.

Acto seguido, se dirigió al Dr. Juan Manuel Dragani y le pidió enviar cartas documento para todos. “Yo les doy rating, pero soy una persona que tiene familia. Ustedes me agotaron. Son todos una manga de cagones que le responden a los Kirchneristas, porque ustedes no lo hacen como yo… A ustedes no les importa el país. A ustedes sólo les importa la plata”.

Luego, Canosa se adelantó y pidió que no la frenaran en su embestida contra Chihade, a pesar de ser parte del Grupo América como ella. Y recordó “Desde que empezó el programa de este pibe (por Ángel de Brito), años y años… Un día dije algo de él y me llamó para llorar”, sepultó al productor y esposo de Fabbiani.