El tribunal oral federal que está juzgando a Cristina Kirchner en la causa llamada Obra Pública rechazó hacerse cargo de otro expediente por presunto lavado de activos. El caso está vinculado con el que el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión para la vicepresidenta.

Según NA, se trata de una causa que tiene por principal imputado al financista Ernesto Clarens y viene tramitando ante el Tribunal Oral Federal número cinco, el cual ya se la envió al número dos, que actualmente juzga a la vicepresidenta.

El tribunal que juzga a Cristina Kirchner rechazó unificar causas

En ese sentido, se trata de un desprendimiento de la causa que está actualmente en juicio, por otros hechos de presunta corrupción vinculados con la obra púbica en Santa Cruz. Al mismo tiempo, el tribunal que pretende unificar los hechos sostuvo: “La plataforma fáctica delimitada por el fiscal de instrucción era clara en cuanto afirmaba que Lázaro Báez y Ernesto Clarens, valiéndose de la colaboración de los restantes imputados, cimentaron e implementaron una estructura destinada a reciclar una porción importante de los fondos públicos sustraídos fraudulentamente al Estado Nacional a través de la obra pública vial”.

De esa manera, entendieron que el tribunal oral dos “se presentaba como el más apto para entender en las actuaciones porque ´la maniobra trascendente resulta ser la que está siendo –y será-motivo de debate en los estrados de aquella sede´”.

No obstante, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Fabián Basso rechazaron la competencia argumentando que “la alegada conveniencia de que ambos procesos tramiten en forma conjunta será refutada guiados por la convicción de que la acumulación que proponen atentaría abiertamente contra una mejor y más pronta administración de justicia”.

Al mismo tiempo, los magistrados indicaron: “Conocemos lo suficiente las dimensiones y los alcances de los hechos y es en base a esa experiencia que nos consideramos facultados a afirmar que sería sumamente imprudente unificar los dos procesos”.

Ahora quedará en manos de la Cámara Federal de Casación si ambos expedientes deben ser unificados y tratados por un único tribunal o si continúan siendo trabajados de manera separada.

La respuesta de Patricia Bullrich a CFK: “Yo puedo no tomar, pero usted no puede dejar de ser corrupta”

La vicepresidenta dio a entender -sin mencionarlo- que la titular del PRO estaba alcoholizada cuando se refirió al pedido de condena para los imputados en el juicio por la obra pública en Santa Cruz.

Foto: Filo.news.

La titular del PRO, Patricia Bullrich, le contestó hoy en duros términos a Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la vicepresidenta sugiriera -sin mencionarlo- que que la ex funcionaria estaba alcoholizada cuando se refirió al pedido de condena realizado por el fiscal Diego Luciani.

“La presidenta del partido sacó un tweet poco inteligente donde dice: ’12 años de gobierno, 12 años de condena’. Lo escribió y lo firmó. La verdad no sé si era la hora de la tarde y ya estaba medio… a esa hora”, ironizó la titular del Senado ante legisladores oficialistas, mientras se refería al avance del juicio por la obra pública en Santa Cruz.

La respuesta de la titular del PRO llegó este miércoles a través de Twitter: “Parafraseando a Churchill: ‘yo puedo no tomar, pero usted no puede dejar de ser corrupta'”. La dirigente opositora borró el tuit, pero, pocos minutos después, volvió a publicarlo. El texto fue acompañado por el fragmento del discurso que la ex presidenta brindó ayer en el Senado.

Foto: Captura.

Más temprano, dirigentes de Juntos por el Cambio salieron a respaldar a la titular del partido opositor. Incluso el propio jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en medio de la interna por la seguridad en Recoleta, manifestó su apoyo a Bullrich.

“Desde el PRO no podemos tolerar que agravie a la presidenta del partido e insulte a los representantes de nuestro espacio. Son frases poco felices para su tribuna, la que parece no tener límites para el respeto y menos aún hacia aquellos argentinos que piensan distinto”, expresó el partido en un comunicado publicado en Twitter.