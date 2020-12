El senador Traferri “es uno de los organizadores de una red de juego ilegal”, dijo un fiscal

Sobre el papel que habría desempeñado Traferri, el fiscal dijo que prefiere no dar detalles hasta declarar en el Senado.

El fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de la ciudad santafesina de Rosario, Matías Edery, dijo este martes que cree que el senador provincial Armando Traferri es “uno de los organizadores de una red de juego clandestino” en la provincia y adelantó que pedirá su desafuero para poder indagarlo.

Edery realizó esas declaraciones en la mañana del martes a la emisora rosarina LT8, poco después de que el senador justicialista por San Lorenzo negara las acusaciones y apuntara contra el ministro de Seguridad provincial, Marcelo Saín.

Para el fiscal que lleva adelante una investigación sobre una red de juego ilegal que opera en la provincia de Santa Fe desde hace varios años, y en la que están imputados y detenidos los exfiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad, y sospechado el empresario Leonardo Peiti, “cada uno tiene un rol definido” en la causa.

Sobre el papel que habría desempeñado Traferri, Edery dijo que prefiere no dar detalles hasta declarar en el Senado.

El fiscal adelantó que este martes ingresará el pedido formal ante la Legislatura provincial para el desafuero del senador por el departamento San Lorenzo, con el fin de poder indagarlo en el marco de la causa.

“Llevamos casi un año de trabajo, con 15 personas detenidas y más de 20 audiencias. La recolección de pruebas es abrumadora. Tenemos investigaciones muy grandes encima. No vamos a cometer la irresponsabilidad de hacer semejante movimiento sin tener evidencia suficiente”, expresó el fiscal.

“El juego ilegal en su conjunto movería alrededor de dos mil millones de pesos mensuales. Es una cifra sideral. Hay varias organizaciones, pero Leonardo Peiti es la persona más importante en toda la provincia”, añadió el fiscal.

Con relación la situación judicial en la que podría quedar Traferri si la Legislatura no convalida su desafuero, el fiscal advirtió que “se puede frustrar la investigación si los legisladores no resuelven con la urgencia del caso”.

Este lunes, en una conferencia de prensa, el senador Traferri se defendió y apuntó otra vez contra el ministro Saín como responsable de una maniobra para involucrarlo en un delito.

Además, dijo que no abandonará sus fueros porque no son de su persona sino de su cargo y consideró que de no tener esa inmunidad hoy estaría por ser víctima de un “carpetazo” realizado por “un jefe de inteligencia como Sain”.