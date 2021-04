El “Mick Jagger argentino” que actúa con Lady Gaga en House of Gucci

FEDERICO ALDAVE TIENE SU BASE DE OPERACIONES EN MILÁN. EL RODAJE DE HOUSE OF GUCCI FUE EN ROMA.

Porteño de alma y corazón, Federico Aldave cuenta que nació en el mismísimo Hospital de Clínicas, hace ya 25 años, trabaja como actor y modelo. Actualmente se encuentra en Europa trabajando para marcas como Campari o Lavazza y grabando para la nueva película de Ridley Scott protagonizada por Lady Gaga y Adam Driver.

Lo hace desde Milán, su actual base de operaciones como modelo y también actor, ya que entre sus últimos trabajos se encuentra haber personificado nada menos que al mismísimo Mick Jagger para la esperada biopic de Ridley Scott, House of Gucci, con Adam Driver, Lady Gaga y Al Pacino entre su elenco.

Verlo y escucharlo, aún a la distancia y a través de la eterna intermitencia del Zoom, alcanza y sobra a entender por qué él mismo se preguntó en un momento: “¿quién va a ser más parecido que yo al Jagger de los 70?”.

Con espíritu y gran tradición rockera, y con una dura historia de vida detrás, Federico (que acá es representado por la agencia AR Models) se formó como actor y hace ya unos años decidió darle rienda suelta a su carrera como modelo, principalmente en Europa, donde acaba de filmar comerciales para Campari y Lavazza.

A continuación, algunos tramos destacados de la entrevista (divida en tres ejes temáticos: sus inicios, su participación en la película House of Gucci y su dura historia de vida):

Sus inicios y el rock

“Siempre me llaman por mi onda rockera, no puedo salir de esa… Pero bueno, hay que aprovecharlo. Además, tengo bastante de ese espíritu, de pibe estudié música y con unos amigos formamos una banda llamada Satélites, con la cual ganamos un concurso de rock (N de la R: Viva Rock Latino) y nos fuimos a girar por Cancún, Los Ángeles y Ciudad de México. Ahí conocí la vida rockera profesionalmente. Siempre me gustó mucho esa onda, soy DJ, escucho mucho rock y mucho funk”

“El rock nunca va a morir, todos se inspiran, se basan en él. Es de los primeros géneros musicales, y marcó la cultura para siempre. Incluso a nivel estética y moda, donde el rock dejó toda una forma de vestirse, de moverse en el escenario. Inevitablemente cualquier banda o músico, ya se de trap, rap o lo que fuera, toma elementos del rock”.

“El modelaje llegó de casualidad, estaba en el Lollapalooza (2018) y se me acercó una persona y me dijo: ‘¿querés hacer unas fotos?’ Yo venía de estudiar tres años actuación, en Timbre 4, la hermosa escuela de Claudio Tolcachir en Boedo que me cambió la vida así que enseguida dije: ‘Más vale, vamos’. Así empecé, hace casi 4 años ya. Los primeros dos fueron más tranquilos, algunos laburos freelance pero en los últimos la cosa se puso más seria, empecé a viajar bastante y el año pasado me vine a Europa por primera vez”.

House of Gucci

“Mi booker acá en Italia es muy fanático de la música y el rock y apenas se enteró de esa búsqueda, le dijo a todo el mundo: ‘yo tengo a Mick Jagger’. Lo loco es que al principio no lo podía hacer por un tema de papeles y visado. Ahí me enojé muchísimo: “¿Quién se va a parecer más que yo al Mick Jagger de los 70?”, pensaba. Finalmente, mi manager lo pudo solucionar, fui a hacer el hisopado, y viajé a Roma esa misma noche, dormí tres horas y nos fuimos al rodaje”

“Me probaron 5 o 6 jeans y al final terminaron usando mi propio jean para la escena. Ves lo que te digo, no es solamente que me parezco, sino que soy así…”