El intercambio comercial de enero dejó un superávit de 797 millones de dólares

Foto: Archivo Télam

El intercambio comercial durante enero dejó un superávit de US$ 797 millones, que revirtió el déficit de US$ 443 de igual mes del año pasado, debido a una recuperación de las exportaciones, y una fuerte caída en las compras al exterior, informó este martes el Instituto de Estadística y Censos (Indec)

Las ventas al exterior aumentaron 9,6% en términos interanuales para sumar US$ 5.398 millones, al tiempo que las importaciones retrocedieron 14,3% al totalizar US$ 4.601 millones, informó el organismo.

Exportaciones

El aumento de las exportaciones estuvo relacionado a la mayor cantidad de productos vendidos, especialmente trigo, que a los precios que tuvieron una caída generalizada del 9,4%. Los productos primarios (PP) ascendieron 55,4%, lo que fue correspondiente a US$ 580 millones, en este rubro las cantidades aumentaron 63,7% respecto a enero de 2023 y los precios se redujeron 5,8%. Este aumento se debió principalmente a las mayores ventas de trigo, que se recompusieron tras la sequía el año pasado, con un incremento del 68,9%.También se destacaron los aumentos de pescados y mariscos sin elaborar, con US$ 39 millones, entre otros. El valor de las exportaciones de Combustibles y Energía (CyE) se elevó 10,3%; mientras que los precios disminuyeron 15,4% y las cantidades aumentaron 31,2%. En este rubro se destacó el ascenso de las ventas de petróleo crudo.

Infografía.

En cuanto a las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) ascendieron 3,1%, equivalente a US$ 56 millones, producto de un aumento del 16,6% en las cantidades, con una caída del 14,4% en los precios. Para las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) la caída fue de US$ 226 millones, un 15,6% interanual, producto de una retracción del 10% en las cantidades y del 5,5% en los valores.

Importaciones

En cuanto a las importaciones alcanzaron los US$ 4.601 millones, 14,3% inferior a igual mes de 2023, unos US$ 767 millones con una merma del 3,6% en las cantidades a pesar de que los precios estuvieron 11,3% por debajo de igual mes del año pasado. Si hubiesen prevalecido los precios de enero del año pasado, el saldo comercial habría arrojado un superávit de US$ 1.192 millones debido a que los precios de las exportaciones bajaron 9,4%, y las importaciones 3,6%, por lo que el país registró una pérdida en los términos del intercambio de US$ 366 millones.