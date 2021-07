El dolor de la hija de Ricardo Fort por la muerte de su abuela Marta

Este lunes 5 de julio se conoció la muerte de Marta Fort, madre de Ricardo, a causa de una deficiencia cardíaca. Si bien Martita y Felipe, hijos del fallecido empresario atraviesan un doloroso momento, como el resto de la familia, fue la hija de “El Comandante” quien le dedicó unas palabras a su abuela.

“Hoy le decimos adiós a mi querida abuela Marta, no sólo significaba una abuela para mi si no que además era una gran artista que como mi papá perseguía el cariño del público. Aunque me entristece la noticia, con seguridad que ahora debe estar feliz de reencontrarse con mi papá donde pueden estar unidos cantando después de muchos años”, escribió Marta, de 17 años de edad, en su cuenta de Instagram junto a una foto de su abuela y su padre juntos en el escenario.

La reacción de los hijos de Ricardo Fort a la muerte de Marta Fort

El periodista Juan Etchegoyen dio a conocer detalles sobre la reacción de los hijos de Ricardo, en conversación con una persona allegada al entorno de los Fort.

“Una lástima. No hay mucho para decir. La familia no emitirá comunicado alguno“, comenzó diciendo el conductor de “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por el Instagram de Radio Mitre). Y en esa misma línea, agregó: “Ellos prefieren mantener el hermetismo en este caso. Pasarán esta situación en familia y en silencio”

De qué murió Marta Fort, madre de Ricardo

La cantante falleció a sus 86 años, tras permanecer internada en un centro de rehabilitación porteño, luego de sufrir un Accidente Cerebro Vascular. Según indicó Marina Calabró en Los Ángeles de la Mañana (El Trece), la madre de “El comandante” ya transitaba por una delicada situación de salud.

“Tuvo un ACV hace dos años. Primero estuvo internada en el Hospital Italiano y luego fue trasladada el Centro Basilea, ubicado en Monserrat”, comentó inicialmente la expanelista de Tv Nostra. Y después agregó sobre la cantante lírica: “Había tenido una trombosis pulmonar. Estaba arrastrando varios problemas desde hace dos años. Lo que consigna la información periodística es que tuvo un paro cardiorrespiratorio”.

El video que llevó a Marta Fort a la fama

La madre de Ricardo Fort se convirtió en protagonista tras la viralización de un video en donde “El comandante” le recriminaba haber interrumpido el suministro eléctrico usando un cuchillo. El momento fue capturado mientras Ricardoestaba en pleno almuerzo o cena. El apagón que transcurrió en la cocina y el diálogo que entablan madre e hijo, quedó grabado en la retina y en los oídos de toda una generación.

Si bien fue un diálogo extenso el que se generó en la casa de los Fort, la icónica frase fue: “¡Mamá cortaste toda la looooz!”, del empresario chocolatero hacia su madre en el segundo que se quedó todo a oscuras.

La captura de aquella escena cotidiana se volvió un clásico en el público argentino. En la actualidad el video está en Youtube y cuenta con miles y miles de vistas.

Durante un episodio del reality del empresario, Marta metió un cuchillo en la tostadora, lo que provocó que se cortara la luz.

“¡Mamá sacá la mano de ahí! Acabas de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo en la tostadora. ¡Cortaste toda la luz!”, gritó Fort. Entre risas mientras rememoraban el cómico momento Virginia Gallardo explicó: “Es como el lado B esto. Nosotros estábamos haciendo Fortuna (la obra de teatro) y recién nos mudábamos. Vivíamos todos juntos en una casa en Mar del plata y esta debe haber sido una visita de ella”.

El momento fue capturado mientras El comandante estaba en pleno almuerzo o cena. El apagón del suministro eléctrico transcurre en la cocina y el diálogo que entablan madre e hijo, no tiene desperdicio. Muchos cuestionaron la formulación de las frases del actor y el modo de expresarse, allá por julio 2013.

“Opa”, alertaron en la casa de los Fort. En ese segundo, todo quedó a oscuras. “¿Quisite´ mamá?”, preguntó indignado Ricardo. Y luego ordenó con énfasis: “Sacá la mano de ahí, ¡c…!”. La grabación muestra a Marta de espaldas y trabajando en sobre la mesada del recinto.