El Dipy cruzó con todo al Chino Darín por su crítica a Javier Milei: “Vení a poner el pecho acá”

El Dipy salió con los tapones de punta paradefender a Milei de las críticas que hizo el Chino Darín a su gestión como presidente en estos primeros meses de mandato. En diálogo con Poco Correctos, el cantante se despachó sin filtro contra el actor.

“La situación está brava, pero creo que la gente está en la posición de bancar esto. Cuando la gente puso su voto para que Milei gane, se despertó y dijo ‘vamos con este’”, empezó diciendo El Dipy.

“¿Qué te pasa cuando cierra Télam, el INADI…?”, le preguntó el cronista. “Télam era una unidad básica. No creo que esté bien que mucha gente pierda laburo, pero tampoco que le estemos pagando a gente que no está haciendo su trabajo idóneamente.

En el INADI tenían una cueva de dólares, eran los policías del pensamiento”, le contestó, y agregó: “Ahora, en el discurso en el Congreso, apuntó al hueso contra la casta y eso le gusta a la gente”.

Los palos de El Dipy luego de las críticas del Chino Darín a Javier Milei

“Como artista, ¿qué te pasó cuando (Milei) tuvo el cruce con Lali (Espósito), después con María Becerra, la opinión del Chino Darín…?”, fue su consulta. “El Chino Darín está opinando y viviendo en España… Un beso… Vení a poner el pecho acá”, disparó sin anestesia

“Y, a Lali, no creo que se le reclamó eso, sino que no habló en cuatro años. Todos hemos trabajado en fiestas políticas, y creo que a Lali se la castigó por otro lado. Es lo que ella piensa y me parece perfecto que diga lo que piensa”, finalizó El Dipy.

El Chino Darín criticó duramente la gestión de Javier Milei. (Foto: Instagram chinodarin / Prensa de Presidencia)

