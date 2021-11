El desopilante video de Martín Bossi y Romina Ricci: “¿Tenés un amigo así?”

Martín Bossi es uno de los imitadores que mejor logra la esencia de sus personajes, aunque su talento también se expande a la creación de nuevos individuos a los que les aporta personalidades desopilantes.

Y algo de esto pudimos ver, recientemente, cuando junto a su amiga, la actriz Romina Ricci crearon un paso de comedia en un video que ironiza sobre los pensamientos de un hombre anti-vacunas, al que llamó “Braulio Conspiretti”.

Con la leyenda: ¿”Tenés un amigo así”?, el clip de 1:12 muestra el diálogo de dos amigos con posturas muy diferentes.

-Romina: “No, estoy feliz. Yo ya me vacuné, me di las dos dosis”, comienza diciendo la actriz si tiempo que le pregunta al personaje de Bossi: “¿Y vos ya te vacunaste?”

-Bossi: “No, ese veneno no me lo pongo ni loco, te ponen cualquier cosa aparte. Aceite de auto, no esconden algo”, afirma este personaje que es adepto a las conspiraciones, de ahí su apellido.

El diálogo continúa con diversas teorías que fueron surgiendo a raíz de la vacunación: Que te implantan un chip, que Bill Gates te va a controlar, que si te pones la vacuna se te pegan los metales, y otros disparates, que el humorista relata con total convicción.