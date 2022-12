El desempleo subió al 7,1% en el segundo trimestre del año

La tasa de desocupación del tercer trimestre del 2022 fue del 7,1% y aumentó dos centésimas respecto del trimestre anterior, cuando la tasa de desocupación había bajado al 6,9%, informó este miércoles 21 de diciembre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Aunque en comparación con el mismo trimestre del año pasado, la tasa de desocupación bajó, ya que se había registrado un 8,2% de julio a septiembre y este año descendió al 7,1%, nueve centésimas por debajo.

A su vez, el trabajo asalariado en Argentina actualmente es del 72,5% de la población ocupada, y el 37,4% restante no cuenta con descuentos jubilatorios. Por otro lado, de aquellos que no cuentan con aportes, el 23,5% trabaja por cuenta propia, el 3,5% pertenece al sector patronal y el 0,5% trabaja en el ámbito familiar sin remuneración.

Entre la población asalariada ocupada, el 5,0% utilizó sus propias maquinarias/equipos para realizar su trabajo y el 8,3% trabajó desde la vivienda.

Al analizar la población ocupada por nivel educativo, más de la mitad de las personas ocupadas (60,2%) cuenta con hasta secundario completo, mientras que el 39,9% posee estudio superior y universitario (completo o incompleto). Asimismo, en lo que respecta a la calificación de la ocupación principal, el 53,3% corresponde a un empleo operativo; el 17,8% a calificación técnica, el 18,7% a no calificado; y 9,2% a profesional.

En tanto, la tasa de subocupación fue del 11% de la Población Económicamente Activa (PEA), mientras que los otros ocupados demandantes y los otros ocupados no demandantes disponibles alcanzaron, en conjunto, el 11,2% de la PEA. De esta manera, los argentinos de PEA que no trabajan o trabajan menos de 35 horas semanales, conformada por el universo de desocupados, subocupados, ocupados demandantes y ocupados no demandantes disponibles, alcanzó el 29,3%.

A su vez, si se observa las poblaciones específicas, dentro del universo de 14 años y más, desagregada por sexo, la Tasa de Actividad (TA) para los varones fue de 70,3%, mientras que para las mujeres dicha tasa se ubicó en 51,1%.

A nivel geográfico, las regiones que presentaron mayores tasas de actividad fueron el Gran Buenos Aires con el 48,6% de la población, la Pampeana con el 48,3% y Cuyo el 46,7%. La región con menor tasa de actividad fue Noreste con un 43,9%.

Además, si se considera el tamaño de los aglomerados, en los de 500.000 y más habitantes, la TA (48,3%) fue superior que en los de menos de 500.000 habitantes (44,4%).