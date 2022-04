El debut actoral de Wanda Nara junto a Adrián Suar y “Los Protectores”

Wanda Nara volvió a sorprender en las redes al subir una serie de historias donde se la ve interactuando junta a Adrián Suar, en su papel de Renzo “El Mago” Magolla de la serie “Los Protectores” que está disponible por Star+.







Ya conectados, Los Protectores (Andrés Parra y Gustavo Bermúdez) intentan hablar con Wanda, quién reta a Renzo por su protagonismo. Y la cuestión se define con un palito personal sobre los códigos en el fútbol.

Mirá.

La esposa de Mauro Icardi tuvo un diálogo con el “Mago”, el personaje de Suar en la serie de Star Plus.

Wanda Nara y el palito para la China Suárez en la serie “Los Protectores”

WANDA NARA Y EL PALITO PARA LA CHINA SUÁREZ EN LA SERIE “LOS PROTECTORES” | INSTAGRAM

Wanda Nara en la serie de Adrián Suar, “Los Protectores”. Esta semana, El Trece compartió parte de la desopilante escena que muestra a la esposa de Mauro Icardi, haciendo de su papel como empresaria y representante en el circuito futbolero de Europa.

La escena está recreada con una videollamada que sus tres personajes principales tienen con Wanda Nara. Ellos están en Argentina y ella en Francia. Según la historia, Wanda es amiga de Renzo “Mago” Magoya, interpretado por Adrián Suar. Este personaje apela a la amistad que tiene de larga data con la representante, para intentar expandir su agencia en Europa.

En la divertida escena se escuchan algunas líneas que parecen sacadas del WandaGate. El escándalo del encuentro entre la China Suárez y Mauro Icardi, y que copó el último trimestre del 2021.

Mago quiere explicarle a Wanda, que acude a ella, porque él y sus socios, Reynaldo “Colombia” Morán y Carlos “Conde” Mendizábal, están próximos a viajar al Viejo continente y necesitan de ella para que les sirva como nexo.

“Mago sabe muy bien que yo soy la persona indicada. No sé si él es el indicado para esto, pero él sabe muy bien que yo el mercado de Europa lo manejo a la perfección”, le dijo Wanda a Mago. De inmediato Mago le respondió que ya van tres veces que le tira indirectas y que no las entiende.

“Vos sabés muy bien, Mago, lo sabés muy bien. Capaz ellos no te conocen del todo, pero por suerte yo te conozco muy bien y tuviste un par de cositas desubicadas”, dice Wanda Nara en su libreto.

“¿Vos te acordás que me likeaste?”, le preguntó Mago a Wanda Nara. En continuidad con el diálogo entre los dos, llegó un palo fuerte: “Mago, debes leer todas las cosas que me has escrito, las fotos que me has mandado por privado, obviamente muy desubicadas”, le contestó Wanda.

Mago le respondió que él se suele tomar fotos desnudo y que ella le dio like a esas imágenes. Mago entonces razona, y acepta que tal vez lo vio como un malentendido. “Quizás se me fue el dedo, pero eso no te da la posibilidad de escribirme las cosas que me has escrito por un like”. Otro palito para aquellos que les gusta leer entrelíneas.

“Me la jugué, perdón, me la jugué. Pensé que tenías onda conmigo y me la jugué. Me equivoqué, te pido perdón”, atinó Mago a decirle en la intensa charla con Wanda. Para cerrar, Wanda le dice a Mago que tiene el ego muy grande y que debe bajar un poquito porque se va a estrellar.

En los saludos que Mago le mandó a Mauro Icardi, antes de cerrar la videollamada, Wanda le pidió que no nombre a su esposo, porque también se había desubicado con él.

Wanda Nara trabaja en su propio reality

“El Ejército de LAM”, anunció esta semana que Wanda Nara está trabajando en el guion de su reality show, producido por Paramount Plus, la misma productora de contenidos que hizo el reality con Pampita. El nombre del programa será SOY WANDA