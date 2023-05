El Debate del Bailando 2023, es el nuevo programa que llega a América

Ángel de Brito anunció el nuevo programa que llega a América, conducido por Denise Dumas.

El Debate del Bailando 2023.

Dumas llega a América para conducir El Debate del Bailando 2023. Además reveló quiénes serán los panelistas y de qué se trata

ÁNGEL DE BRITO Y DENISE DUMAS | CAPTURA

“EL DEBATE DEL BAILANDO. Conducción @ladumas1. 1 representante por programa @laubfal por Intrusos @ElianaGuercio Polémica @TartuTV A la Tarde Emisión sábados y domingos“, escribió el conductor de LAM (América) a través de su cuenta de Twitter, y luego sumó que por su programa irá Pepe Ochoa.

Cabe señalar que en el Debate del Bailando se analizará todo lo que suceda durante la semana en el Bailando 2023, el programa que conducirá Marcelo Tinelli en las noches de América.

¿Por qué Camila Homs se bajó del Bailando 2023?

Camila Homs fue una de las primeras convocadas para el Bailando 2023 (América TV) y aunque se bajó del proyecto por la cantidad de tiempo que le demandaría, en Socios del Espectáculo (El Trece) contaron el verdadero motivo por el que rechazó el reality.

Adrián Pallares aseguró que la modelo tendría una fuerte opinión sobre el ciclo de Tinelli: “Le dijo a toda la gente de su alrededor, y lo puede llegar a desmentir, pero es un textual de Camila Homs: ‘Es un programa grasa’“.

Por su parte, Nancy Duré opinó sobre el staff que protagonizaría esta nueva edición del ciclo: “Tinelli quería volver con un súper Bailando y lo que está haciendo es un outlet. Las figuras como Tomás Holder y demás no son las que Marcelo quería para este año“.

“Por eso digo. Si Camila Homs se va bajando… De ahí para arriba, chicos. ¡Es una atrevida!“, lanzó Pallares entre risas. “Antes todas las figuras, de gran nombre o no, querían estar en el Bailando porque eso les generaba un montón de otras cosas. Antes querían ir a toda costa, y hoy quieren ir si les pagan“, argumentó Nancy Duré.

Qué dijo Camila Homs sobre su participación en el Bailando 2023

Se acerca la vuelta del Bailando 2023 por América y todavía faltan confirmar algunos nombres de quienes participarán en el certamen. Dentro de quienes sonaban para estar allí se encontraba Homs la expareja de Rodrigo De Paul, quien confirmó en LAM (América) que al final no va a ser posible.

Entre los confirmados se encuentran dos ex Gran Hermano, Tomás Holder y Coti Romero, y el primo de Marcelo Tinelli, El Tirri. Además, como jurado se repite una fórmula conocida: Ángel de Brito, Moria Casán, Pampita y Marcelo Polino.

La expareja del futbolista contó su decisión sobre participan del certamen que conducirá Marcelo Tinelli: “Me reuní, pero por ahora decidí que no voy a estar en el Bailando. Sentí que era mucha carga horaria, mucha carga corporal y mental. En este momento, no estoy preparada para eso”.

“No le cierro las puertas. Para un futuro no lo descarto, pero hoy en día siento que no. A lo mejor me arrepiento porque sé que es una experiencia increíble”, continuó diciendo la influencer.

“Hablé con mucha gente porque realmente me costó tomar la decisión. Mucha gente me tiraba para adelante, me decía que tenía que vivirlo, pero yo siento que en este momento no estoy preparada”, aseguró.

De todas maneras, Cami Homs agradeció la oportunidad que le dio la producción: “Estoy recontra agradecida con la producción porque me abrieron las puertas y me brindaron todo para acomodarme. Pero no“.