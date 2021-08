El contundente mensaje de Antonela Roccuzzo para Messi: “Vamos juntos hacia donde sea”

Antonela Roccuzzo es uno de los pilares de Lionel Messi. Y en este momento, uno de los más duros de la Pulga, ella está más en pie que nunca a su lado. Así lo mostró durante la conferencia de prensa que brindó el crack rosarino para despedirse oficialmente del FC Barcelona y horas después, al dedicarle un contundente mensaje en la red.

“¡Qué difícil resumir en pocas líneas todos estos años vividos!”, empieza el posteo que Antonela Roccuzzo publicó en su cuenta de Instagram. Y continúa: “Tantas emociones que dejaron sus huellas para siempre en nuestras vidas“.

“Como dice el dicho, lo que no nos mata, nos fortalece. Y con la familia como base saldremos a la cancha otra vez, más fortalecidos que nunca… Vamos juntos hacia donde sea, pero siempre hacia adelante“, escribió la rosarina, de 33 años de edad, que acompaña a Messi desde su niñez.

El gesto de Antonela Roccuzzo con Messi en su despedida del Barcelona

Lionel Messi se despidió este domingo 8 de agosto de 2021entre lágrimas del FC Barcelona, en una conferencia de prensa en la sede del club del que, dijo, nunca imaginó que tendría que irse. En medio de la conmoción que causo la confirmación de su adiós del club culé, el conmovedor gesto que tuvo Antonela Roccuzzo con su marido y padre de sus hijos recorrió el mundo.

Apenas pisó el escenario, Messi se quebró en lágrimas. En primera fila, como siempre, estaba Antonela -con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro-, quien no dudó un segundo en buscar un pañuelo en su cartera y acercarse a dárselo. El momento quedó grabado y fue compartido por varios medios, incluyendo la cuenta oficial del FC Barcelona. “Cuando Messi llora, todos lloramos”, escribieron desde la cuenta de Twitter del club catalán.

“Me hubiera gustado despedirme de otra manera: nunca imaginé mi despedida porque la verdad es que no lo pensaba”, afirmó, asegurando que aún no conoce su destino pero que el París Saint-Germain francés “es una posibilidad”.

La conferencia arrancó y concluyó con una larga ovación de la prensa y el resto de asistentes, y al lado del estrado, en el que Messi estuvo solo, figuraban los 35 títulos conquistados por el capitán y mejor jugador de la historia del club. “Hace 16 años que estoy en el primer equipo. Empezar de cero, cambiar… es un cambio duro para mi familia“, dijo el jugador de 34 años de edad, estimando resignado que hay que “aceptarlo, asimilarlo y arrancar otra vez”.

“Me voy con mi mujer, con tres catalanes argentinos, no puedo estar más orgulloso”, sentenció. “Después de unos años vamos a volver, porque esta es nuestra casa”, afirmó, asegurando que se lo había prometido a sus hijos, Mateo, Thiago y Ciro.

La comparecencia tuvo lugar cuatro días después de que el Barcelona asegurara que no podía permitirse seguir reteniéndolo. “Hice todo lo posible por quedarme y no se pudo. No tengo más nada que decir”, sentenció Messi, evitando reproches a la directiva del club, pero negando que rechazara bajarse más el sueldo. “Yo había bajado un 50% mi ficha, habíamos cerrado el contrato, y después no se me pidió más nada”, aseguró.

El anuncio de la despedida de Messi se produjo cuando su renovación parecía encarrilada. Una noticia que causó un sismo de consecuencias. Cientos de aficionados se congregaron en las inmediaciones del Nou Camp para recibir por última vez al jugador.

Ahora todos los caminos parecen llevar al Parque de los Príncipes de París al séxtuple Balón de Oro, llegado con 13 años a Barcelona, donde se convirtió en uno de los mejores jugadores de la historia.