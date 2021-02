Eduardo Giannini en Concierto

El músico y compositor funense, retorna con un menú integrado por canciones de su autoría y covers de Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina y de la Trova Rosarina.

Giannini es un trovador de la música local, ya que con canciones propias siempre contó problemáticas de la región, desde una mirada paisajista o con espíritu de crítica social.

Quien fue fundador del Dúo Errante ofrecerá una selección de temas que transitan por el rock y el folclore, con la pureza de su voz y su guitarra.

Muchos años de amistad, de vivencias y de momentos compartidos nos unen con este artista que ha recorrido, escenarios del país con su trova.





Recital íntimo para Funes Hoy

En el reencuentro, café de por medio después de repasar historias personales, comenzamos la entrevista con recital íntimo improvisado sólo para Funes Hoy que emociona y se agradece: “hace ya 40 años que empezamos con aquel “Dúo Errante” a desarrollar el camino musical que entre Funes y Roldán lo iniciábamos con mi querido amigo Raúl Rossi, luego ya como solista, me lancé desde Rosario e incursioné en Buenos Aires, Mendoza, dónde me quedé a vivir por un tiempo, Entre Ríos…, mientras tanto logre grabar 3 discos de forma independiente, con temas propios y algunos de Raúl.

En la foto: Miguel Cabrera, Raúl Rossi, Eduardo Giannini

Ahora todo vuelve a mi origen, a Funes que es el lugar que uno quiere, el pago, la querencia, lleno de recuerdos con amigos y de familia.

Mi encuentro con el arte se produce cuando a los 8 años, en Roldán Zunilda De Pascuale, mi profesora de canto, maravillosa, me enseña a cantar y a tocar la guitarra, pero en la secundaria con Raúl formamos el Dúo Errante y grabamos nuestro primer disco. Ahí despegó la carrera más profesional.

Mira, de chico escuchaba el folclore de Los Trovadores, Serrat, Los gatos, Litto Nebbia y me formé con esa música, y de atrevido empecé a escribir mis propios temas.

Después me voy a Rosario, trabajaba en el Banco, y ya en esa ciudad, toqué junto a Adrián Abonizio, Jorge Fandermole, Lalo de los Santos y otros músicos excelentes compositores, con los que compartimos escenarios, aportando mis temas.

Algunos que me marcaron como Pedro y los Reyes Magos, duro tema contestatario, no fácil de hacer en medio de la dictadura, que nos costaron persecuciones en esa época pero que necesitaba hacer para mostrar la cruda realidad que contaba la diferencia entre clases que estaba muy marcada. Hoy sigue tan vigente como entonces: Sigue habiendo chicos descalzos, pobreza y niños que sueñan con un Rey Mago que no llega.

Siempre fui un tipo medio offside (en posición incorrecta) y por eso esquivado por los grandes medios, por la letra de mis temas, tildado de Zurdo, hora pos Pandemia he compuesto tres temas, uno es el que está sonando en las radios de todo el país, “Ya pasará”, otra sobre la violencia que hoy por hoy sigue existiendo en Rosario y el último sobre el Ecocidio por las quemas en las Islas, denunciando la desprotección de los humedales. El tema con el que voy a abrir el recital de mañana: “Cantorcito de una sola voz”.

Agradecer el espacio de mañana, y que esto se replique en otros músicos, porque la música cura, sana y salva; seguro.