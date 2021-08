Desde hoy se pueden tramitar en Funes los DNI no binarios

La medida es una respuesta al reclamo del movimiento LGBT+ de otorgar un DNI a las personas no binarias o que se identifican más allá del binomio masculino/femenino. Y llega luego de que decenas de personas en todo el país obtuvieran por la vía administrativa o judicial la rectificación de sus partidas de nacimiento para no consignar el género o registrar otra identidad por fuera de la norma binaria de género. A nivel internacional, reconocen en documentos identidades de género por fuera del binomio masculino y femenino Alemania, Canadá, India y Estados Unidos, entre otros.

Desde la sanción de la Ley de Identidad de Género hubo más de 1200 solicitudes de cambios registrales. Siete obtuvieron la calificación de no binarios y hay 12 solicitudes en estudio.

Ya fueron adecuados los sistemas tecnológicos con el fin de sumar la X, que identifica al colectivo no binario, a la F (femenino) y la M (masculino) para la gestión del Documento Nacional de Identidad.

“Serán para aquellas personas que tenían carácter de autopercibidas”, una diferencia que se destacó por cuanto se trata de “aquellas personas humanas que se han registrado con sexo masculino o femenino y pueden autopercibirse del sexo contrario al registrado”.

La no binariedad puede incluir esa autopercepción como también puede ser considerada como un tercer género. Esto no es otra cosa que un avance de los derechos que nuestra sociedad viene advirtiendo y, por otro lado, es el reconocimiento de un grupo de personas que está dentro de un colectivo mucho más amplio que postulaba esos derechos y es un avance de nuestra legislación de darle la identidad

Esta consideración de no binario, que se identificará con una X no tiene ninguna condición discriminatoria, sino que “es la condición reconocida legalmente que les va a permitir a las personas que no sean discriminadas desde ningún punto de vista. No es caprichosa la X, sino que tiene que ver con los distintos tratados internacionales que establecen esa individuaización.

Desde la sanción de la Ley 26.743 de Identidad de Género, el Registro Civil de la provincia tomó 1201 solicitudes de cambios registrales. “Esto involucra, en su mayoría, a quienes se autopercibían femenino o masculino y se hacía la rectificación correspondiente”. Sin embargo, “hubo un grupo de personas que no se sentían identificadas con esta clasificación y de ellas, siete obtuvieron la calificación de autopercibidos”.

El trámite

En la práctica, Lo primero que tiene que tener la persona interesada en iniciar el trámite es su adecuación registral, es decir, su nueva partida conforme a la ley 26.743. Con la partida en mano se presenta en la oficina del Registro Civil que tenga el servicio de solicitud del DNI digital del Renaper y puede generar el nuevo documento.

Para explicarlo gráficamente, cuando se solicite un turno para tramitar el DNI aparecerán, en el bloque 1, las opciones F, M y X.

Como se dijo, el trámite va a estar operativo desde hoy, con la adecuación del sistema informático del Renaper.

El Registro Civil está bastante acotado en su atención, por lo que hay que recurrir conforme a los turnos y con la premura del caso se los va a atender”.