Darío Barassi explotó contra Flavio Azzaro: “No debería estar en los medios”

Darío Barassi fue uno de los que alzó la voz contra el bestial análisis que realizó Flavio Azzaro sobre la violación en grupo en el barrio de Palermo. Al igual que Santi Maratea, el conductor de 100 Argentinos Dicen cuestionó la continuidad del periodista en los medios de comunicación.

“Hay gente que no debería estar en los medios”, dijo Barassi, en sintonía con el común de los mensajes que pudieron leerse desde que Azzaro lanzó su análisis sobre el posible alegato de los seis violadores de la joven de 20 años. Y continuó: “De verdad. Por ahí yo soy uno de ellos para algunos, porque le puedo caer para el orto y es válido. Pero yo hablo de objetividad, de personas cuyas opiniones o especulaciones nefastas no pueden ser difundidas. Criterio“, afirmó Darío indignado.

Qué dijo Flavio Azzaro sobre la violación grupal en Palermo

En el ciclo La Primera, que se emite de 06.30 a 09.00 por Crónica HD, Flavio Azarro, conductor del envío, trató la violación cometida por un grupo de jóvenes a una mujer de 20 años.

El episodio ocurrió en horas de la tarde en Serrano al 1.300, barrio de Palermo, Ciudad Autónoma de la Ciudad, adonde acudieron efectivos de la comisaría vecinal 14A por una denuncia de abuso sexual. Los policías de la Ciudad se encontraron con dos jóvenes que oficiaban de campana y otros cuatro en el interior de un Volkswagen Gol, informaron fuentes de la fuerza. Junto a los jóvenes que se encontraban en el auto, los agentes hallaron a una joven de 20 años, quien se encontraba desvanecida, aunque conservaba destellos de lucidez.

Gustavo Chapur, integrante del ciclo, fue categórico: “Es totalmente irrelevante si la chica consumió o no. Es violación y punto. Disculpame, pero no hay ni que debatirlo”. Sin embargo, Flavio Azzaro expuso un contrapunto inesperado para todos: “Gustavo, pero si vos quisiste drogarte, y en algún momento quisiste…”. Azzaro no llegó a completar la frase que Chapur lo interrumpió: “Podés hacer lo que quieras pero eso no habilita a que te viole un grupo de bestias”, sentenció.

“Pero yo estoy preguntando otra cosa… Porque, no en este extremo, pero le puede pasar a alguien que una persona en un momento quiera algo y después se arrepienta de algo, durante o después. En ese caso, ¿cómo se evalúa? Supongamos que la chica, en algún momento, quiso tener sexo con alguno de ellos…“, lanzó Azzaro sin ningún tipo de prurito. En ese momento, Chapur volvió a cruzarlo para explicarle que “la chica no estaba en capacidad de dar su consentimiento, era incapaz en ese momento”.

Ante la contundencia de su compañero, el polémico periodista continuó con su bestial análisis: “Ellos pueden decir lo mismo: ‘yo también estaba drogado y era incapaz de ver si ella estaba drogada o no como estaba yo'”. “No, porque ella estaba indefensa y ellos sabían perfectamente lo que hacían. Eso está a la vista. Además, fue infraganti el delito”, saltó nuevamente Chapur.

Horas después, con la fuerte repercusión que tuvieron sus palabras en la red, Azzaro realizó un contundente descargo. “Me cansaron. Los voy a denunciar a todos los que publiquen eso que está editado y que solo busca perjudicarme. Me cansé. Antes de defender a un violador prefiero que me maten. No tiene escrúpulos. ¡Editan lo que dije que podía alegar la defensa como si fuera un pensamiento mío!”, exclamó Flavio Azzaro en el primer tuit que dedicó a su categórico descargo.

“Si los pibes alegan que ‘ella estaba porque quería, se drogó con nosotros y estaba todo bien’. Porque existen las orgías por voluntad propia. Existen chicas que se acuestan con 5 o 6. Acá la cuestión es que ella ,claramente, mostraba una actitud de que se quería zafar de la situación. Eso va a ser clave. Va a ser un tema, eh. Yo creo que por la cuestión pública, porque tomo notoriedad, van a estar muy complicados estos estos seis hijos de puta. Porque, también lo que sucede es que hay muchas veces, algunas personas, no solo mujeres, hombres también, se arrepienten…“, dice Azzaro en ese tramo del video.

Y siguió: “Me están editando. Esta vez no me equivoqué. No me editen. No hagan una fake news. Cien veces hablé de que eso era lo que iban a alegar los abogados de esos seis hijos de puta”. “Acá la verdad 7:22. 7 minutos antes de decir lo que iba a ser la hipótesis de los abogados defensores”, se justificó. “Es una locura lo que están haciendo. Ésta la verdad”, aseguró luego.

Minutos después, Azzaro volvió a postear sobre el tema, y puso junto a otra grabación en otra parte de su ciclo: “Y para cerrar escuche: ‘Ojalá vayan 100 años en cana'”, dijo al aire.

Por último, el periodista deportivo señaló: “Me hicieron una jodida. Es el precio de meterse con los que muchos no se meten. Lo estoy pagando hace mucho. Pero ésta no me la voy a comer. Cuando me equivoco, soy el primero en decirlo. Me quieren cancelar. Los videos que publiqué son claros. Sin margen de duda”.