Cuánto cobraría Coty Romero por ser participante de Gran Hermano tras su vuelta al reality

Coty Romero, quien participó en la edición anterior de Gran Hermano (Telefe) y ahora lo está volviendo a hacer tras ingresar por el Golden Ticket, cobraría una cifra mensual por seguir dentro de la casa gracias a su público.

COTY ROMERO EN GRAN HERMANO | CAPTURA: TELEFE

¿Cuánto cobra Coty Romero por estar en Gran Hermano?

La correntina fue a placa dos veces desde que se encuentra nuevamente en el reality, y su fandom demostró que tiene apoyó en el exterior tras ser salvada en ambas galas con votos positivos.

Como es de público conocimiento, la estadía en la casa y la competencia les deja un beneficio a todos los participantes, más allá del premio grande que solo se llevará el ganador.

COTY ROMERO EN GRAN HERMANO. (CAPTURA: TELEFE)

Según dio a conocer Santiago del Moro, el conductor del programa, Coty recibiría el mismo sueldo mensual que sus compañeros a pesar de haber ingresado más tarde como una “exhermanita”. De esta manera, los participantes tendrían un salario de 300.000 pesos.

Qué pasó entre Furia y Coty Romero en Gran Hermano

Juliana “Furia” Scaglione y Coty Romero volvieron a protagonizar una feroz pelea en Gran Hermano (Telefe) y se dijeron de todo.

Los participantes del reality estaban cumpliendo con una actividad grupal, cuando Furia lanzó un picante comentario que hizo enojar a Coty.

Los jugadores tenían que formar palabras con letras gigantes, cuando Nicolás Grosman escribió mal “microondas”. “Está mal escrito”, le advirtió alguien al ver que en vez de una “o” había una “h”.

“Se escribe así“, coincidió Coty Romero. En ese instante, Furia saltó y le dijo a Nico: “En tu defensa, vos lo escribiste bien y una bolud… te dijo que iba con ‘h’“.

“Despacio, Juliana. Yo no soy ninguna bolu… Yo se lo dije, pero ¿por qué no sos más tranquila y decís las cosas bien?“, estalló la correntina.

Mientras Furia se justificó diciendo que no la nombró, Coty siguió molesta: “Yo no voy a aguantar esas cosas, no me faltes el respeto. No soy como vos. Tranquilizate”.

“No te falté el respeto. Pero bueno, mi amor, tranquila“, concluyó Juliana, quien en otras oportunidades también se cruzó con Coty Romero. Otra vez dejaron en evidencia que es una de las relaciones más tensas que hay en la casa de Gran Hermano (Telefe).