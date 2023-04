Cristina comparó el homicidio del colectivero con su intento de magnicidio: “Yo tuve la suerte que no tuvo Barrientos”

Tras lo sucedido con Sergio Berni el pasado lunes, en donde fue golpeado por un grupo de manifestantes que mostraban su descontento por el asesinato de un colectivero en La Matanza, tanto la policía de la Ciudad como la Federal llevaron adelante un operativo para detener a quienes ejercieron violencia sobre el funcionario.







De esta forma, Cristina Kirchner se manifestó en su cuenta de Twitter y afirmó que “acabo de ver por televisión el operativo policial donde se detuvo a uno de los colectiveros que agredió salvajemente al ministro de Seguridad de PBA”, y se preguntó: “¿Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dio al detenido, como si se tratara de aprehender a un narcotraficante en su bunker?”.

Luego agregó que “alguien me escribe, textual: ‘Al copito que quiso matar a CFK lo trataron mejor que a un colectivero que le metió una piña a Berni’“. Y cerró destacando que “claro que lo trataron mejor: lo detuvieron los militantes no la policía y yo tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió“.

De esta forma, la exmandataria no solo criticó el operativo para detener a los compañeros del chofer asesinado que agredieron al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, sino que lo comparó con el realizado por las autoridades con quienes intentaron asesinarla en septiembre del 2022.