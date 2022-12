Continúa el conflicto laboral y 500 familias podrían quedar en la calle

El viernes pasado, empleados cesanteados de la Tabacalera Bronway, se manifestaron en la puerta de la AFIP Rosario en Alvear entre Salta y Jujuy, pidiendo respuestas por la no emisión de estampillas, que habilita la comercialización de sus productos (Pier, Dolchester, etc). Como no tuvieron respuestas, dado que desde hace seis meses la resolución está varada en la Cámara Federal, este lunes desde las 10 y por tiempo indeterminado, los trabajadores, decidieron cortar frente a la Cámara Federal en Entre Ríos al 400, con acampe incluido.



Voceros de la secretaría de superintendencia, del organismo manifestaron que no están autorizados a emitir información sobre el conflicto que dejaría a más de 500 familias en la calle, de forma directa, y más de 5000 indirectamente, dado que el mismo se encuentra en “resolución”. Otros trascendidos, dieron cuenta que hay más de 50 interpuestos por varias causas en pronto despacho y no supieron advertir el motivo de las demoras en los mismos.



Lo cierto es que las más de 500 familias están dependiendo en esta fecha de que los jueces; Elida Vidal, Aníbal Pineda y José Guillermo Toledo, firmen la resolución y autoricen a Bronway volver a encender las máquinas y así retomar a sus puestos laborales, de lo contrario, los despidos serían masivos

“Es lamentablemente, como cámara hemos salido a apoyar con el corte y el acampe, no nos vamos a detener hasta tener una respuesta favorable. Es lamentable que otras tabacaleras en el país estén funcionando con normalidad y nosotros no”. Y además añadió “En Buenos Aires, Salta les otorgaron medidas cautelares para que sigan funcionando” sentenció Luis Guinle apoderado de Cámara Nacional de las Tabacaleras de Argentina.

