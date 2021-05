Con un jugador de campo al arco, River Plate a la Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe

River recibe a Independiente Santa Fe en el Monumental

Línea de tiempo

River Plate vs Independiente Santa Fe CONMEBOL Libertadoresmiércoles 19 mayo 2021

EstadioEstadio Monumental Antonio Vespucio Liberti

En medio de un importante brote de coronavirus dentro del plantel, y trás la negativa de la Conmebol para poder sustituir alguno de sus arqueros para lograr el ingreso del juvenil Alan Leonardo Díaz (la gran figura en el Superclásico), River saldrá al campo de juego en búsqueda de un heroico triunfo que le permita evitar complicaciones en la Copa Libertadores. Desde las 21, en el Estadio Monumental, recibirá a Independiente Santa Fe. El árbitro será el peruano Víctor Carrillo y televisará ESPN.

El Millonario, que viene de quedar afuera de la Copa de la Liga Profesional tras caer en cuartos de final con Boca por penales, entre las bajas por el COVID-19 y las lesiones no tiene certezas de si podrá colocar 11 futbolistas desde el primer minuto. Marcelo Gallardo deberá pensar en un equipo sin los arqueros Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux y Franco Petroli (los cuatro que estaban en la lista de buena fe), los defensores Gonzalo Montiel, Alex Vigo, Robert Rojas y Paulo Díaz, los mediocampistas Leonardo Ponzio, Agustín Palavecino, Bruno Zuculini, Benjamín Rollheiser, Santiago Simón, Nicolás De la Cruz, Tomás Castro Ponce y los delanteros Lucas Beltrán, Flabián Londoño Bedoya, Rafael Santos Borré, Matías Suárez y Federico Girotti. Todos ellos dieron positivo en los testeos de coronavirus realizados en los últimos días.

A esa nómina también se les agregan los juveniles Tomás Galván y Pablo Cáceres (no estaban en la nómina de la Copa para disputar la competencia) y existe el interrogante sobre las presencias de Javier Pinola y Enzo Pérez. Los dos referentes del plantel aún no tienen el alta médica de sus respectivas lesiones, pero ante el delicado cuadro de situación intentarán dar una mano.

El marcador central sufrió una fractura en el antebrazo y, en caso de recibir el ok, ocupará un lugar entre los relevos. El mendocino, por su parte , si llega a jugar lo haría como arquero, ya que el ente que regula el fútbol en la región no permitió la inclusión de Leo Díaz o Agustín Gómez y el ex Benfica no se encuentra al 100 por ciento en lo físico.

Si ninguno de los dos está disponible, el Muñeco solamente contará con 10 futbolistas. En ese caso, debajo de los tres palos podría pararse el polifuncional Milton Casco, quien en algunos picados en el River Camp se ha animado a ponerse los guantes. Otras opciones podrían ser Jonatan Maidana o Tomás Lecanda.

“Vamos a jugar como corresponde, porque si no tendremos sanciones. Vamos a competir, pero lo lógico es no jugar. Cumpliremos con el reglamento porque las sanciones serían severas. Si no nos dan lugar al pedido, tendrá que ir un jugador de campo al arco. Sería una cosa ridícula”, advirtió Rodolfo D’Onofrio en la previa, dejando en claro que en el club nunca se barajó la idea de no presentarse. La última vez que River tuvo un jugador de campo debajo de los tres palos fue en el Clausura 2002, aunque en una situación completamente distinta ya que Martín Demichelis apenas permaneció unos minutos en reemplazo de Ángel Comizzo hasta el final del duelo.

Como si fuese poco, la histórica victoria de Junior por 2 a 1 ante Fluminense en Brasil compacto las cosas dentro del Grupo D. Los brasileños lideran la zona con 8 unidades, pero a sólo dos se encuentran el Millonario y los de Barranquilla. En el último lugar aparecen los de Bogotá, con 2. Vale recordar que en la última fecha los de Núñez recibirán al Flu y que los colombianos medirán fuerzas.

La visita, ya eliminada del torneo colombiano en cuartos de final a manos de Junior, viajó a Buenos Aires con la clara intención de conseguir una victoria que le permita acomodarse y aspirar con avanzar de ronda en el torneo internacional. “El equipo llega queriendo conseguir una victoria. El equipo no ha hecho presentaciones deshonrosas, ha mostrado que ha podido, ha competido, pero el fútbol es de aciertos y errores y hemos cometido errores que nos han costado puntos”, declaró el entrenador Harold Rivera.

Santa Fe, que en la previa también anunció casos de coronavirus dentro de su plantel, no tendrá a disposición a Sherman Cárdenas, Diego Valdés, Dairon Mosquera, Fabio Delgado y Carlos Arboleda.