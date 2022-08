Cómo será la emisión especial de “MDQ para todo el mundo” donde los hermanos Eugenio y Culini Weinbaum homenajearán a Herminia, su madre

EUGENIO Y CULINI WEINBAUM JUNTO A HERMINIA | CAPTURA

Los hermanos Eugenio y Culini Weinbaum hablaron sobre Herminia, su madre, fallecida el 10 de septiembre de 2021 y adelantaron cómo será la emisión especial de MDQ para todo el mundo (El Trece) para homenajearla.

“Ella grabó tres capítulos de esta temporada. Este viernes sale la última grabación que hicimos con ella, la extrañamos un montón”, detalló Eugenio en diálogo con el ciclo Por si las Moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

“Ella no tenía un buen pronóstico médico, y a pesar de eso pudo prolongar su vida muchos años bien, con calidad, pero cuando ya estaba mal, le preguntamos si ella quería hacer esta temporada, y nos dijo ‘ustedes son dos giles, si me dejan afuera, los mato’. Así que para nosotros es una emoción y una alegría poder tenerla en el programa. Muchas culturas consideran que recordando y rememorando a las personas que ya no están les estás dando vida, y nosotros creemos un poco en muchas culturas”, agregó.

Cómo recuerdan Eugenio y Culini Weinbaum a Herminia

“Nosotros éramos siete hermanos, y éramos una familia de bajos recursos. A veces no teníamos para vestirnos, y la comida no nos faltaba porque de golpe existía el fiado en los almacenes. Pero siempre sobró el amor, y la peleamos muchísimo. Así arrancamos este programa, desde abajo, autofinanciándonos en el ‘89”,

recordó Eugenio.

“En un momento mi viejo y mi vieja, que eran comerciantes, nos mantenían con su pequeño negocio. Cuando mi viejo se murió ese negocio se cerró y Herminia, sin decirnos nada, se puso a cuidar gente mayor para seguir ayudándonos con el programa. El programa no dejaba nada, ella nos bancaba muchísimo. Era imposible, bancábamos el espacio, hasta que fueron apareciendo quienes ponían pauta para que al menos no tuviéramos que poner el total nosotros, hasta que tuvimos la suerte de poder entrar en El Trece pegados a Sábado Bus y ahí ya nos tiraban unos mangos que nos alcanzaban para poder vivir dignamente”, agregó Culini por su parte.

Y ambos destacaron: “La despedida de nuestra madre, los recuerdos, el formato que llevamos hace tiempo hace que este regreso sea enormemente emocionante“. Respecto al formato del programa, Eugenio señaló: “Es un programa que no es sencillo de hacer, para llegar a los pueblos, a las tribus, a los rituales, hay que ir muy de a poco, calcular la llegada, son lugares que previamente vamos investigando, conociendo y saber qué es lo que nos vamos a encontrar”.

“Cada lugar tiene su fecha, su horario, su momento del año para llegar, y para estar ahí tenemos que llevar nuestras propias cámaras y en cada viaje filmamos nosotros, iluminamos y llevamos el sonido, es la única manera de hacer eso porque sino arruinas y le quitás la magia al momento, eso intimida mucho”, cerró.