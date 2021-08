Claudio Caniggia habló sobre los terribles dichos de su hijo sobre él

Distanciado de su padre por la separación con Mariana Nannis, Alex Caniggia disparó contra el ex futbolista insultando a su novia.

Claudio Caniggia habló sobre los desafortunados dichos de su hijo

Claudio Caniggia siempre se diferenció de su familia y mantuvo un perfil bajo a lo largo de su carrera. Sin embargo en las últimas horas, rompió un poco ese perfil tras los desafortunados dichos de su hijo, Alex Caniggia, quién reclama la mitad del patrimonio matrimonial para su madre y en post de eso arroja frases llenas de odio para la nueva pareja de su padre.

Ante las reiteradas injurias del joven de 30 años, Caniggia decidió comunicarse con Ángel de Brito para responder los agravios.

“Yo creo que Alexander desvaría. No tiene conceptos del ridículo, por ejemplo, tampoco conceptos racionales. Nada de lo que dice y hace es así”

El conductor de LAM, ofició de vocero y leyó los mensajes de ex futbolista que comenzó diciendo: “Debo ser duro sobre esto y que quede bien claro. Creo que Alexander tiene el síndrome que tienen los Nannis y que a cierta edad se dispara mal. Y es lo que ocurre”, arrancó en su descargo

“Es un chico que a mi modo de ver desvaría, en una mezcla de Mariana, Gonzalo y Cristian, el papá, y todo el resto de esta banda. Es un tema genético. No es un tema de educación o de principios. Está montado sobre un momentito de fama ridícula y burda que después sé que no va a perdurar”, expresó duramente sobre su hijo.

“Lo mío fue basado en un éxito real, basado en talento y en laburo. Y no en un ratito de fama de conventillo, de chimento”, diferenció.

“Mariana que desvaría llegó a ofrecerle dinero a mi hijo que vive en Europa para que hable pestes de mí. Le respondió ‘vos estás loca, mami, mirá si voy a hablar mal de papá’. Mariana es inescrupulosa total”, aseguró.

“La denuncia de violencia es totalmente mentira. Jamás la toqué. Le da letra a su hijo que es irracional como ella. Son inmorales. No tienen respeto. El 98% de lo que cuenta Mariana Nannis es mentira”, siguió

Para argumentar sus dichos, además contó sobre una estafa que intentó hacer Mariana Nannis en su momento y dio detalles del hecho: “Mandó un señor a un banco para retirar dinero en mi nombre. Tengo todo comprobado. Lo puedo demostrar en un juicio. Me llamaron del banco porque era el titular de la cuenta para avisarme que Mariana con otro hombre intentaron sacar dinero de una de las cuentas que tenía”, concluyó.

“Yo te recomiendo que a mi madre le vayas pagando la herencia que con el tucumano te estás gastando“, comenzó el ex participante de MasterChef Celebrity 2 en sus historias de Instagram. Pero eso no fue todo, porque el mensaje continuó con una desubicada agresión para la pareja de su padre: “Estás mal de verdad pero no nos está preocupando… que se preocupe el traba horrible con el que te estás acostando“. Alex Caniggia y una serie de desubicadas agresiones contra su padre y su actual novia

En otra publicación en su cuenta de Instagram -donde tiene más de 1,7 millones de seguidores-, Alexander volvió a arremeter con un violento y repudiable mensaje, acompañado de una imagen de Claudio Caniggia en un restaurante: “Cada día más viejo y pelado… y de novio con el que mea de parado“. Vale aclarar que en las últimas horas también se supo que Mariana Nannis pedirá a la Justicia que se detenga a su ex marido en el marco de la causa de violencia de género que tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 18. Alex Caniggia y una serie de desubicadas agresiones contra su padre y su actual novia

Claro que no es la primera vez que Alex Caniggia lanza comentarios desubicados. Sin ir muy lejos, hace solo unas semanas disparó contra Diego y Yanina Latorre, y para criticarlos por las declaraciones clasistas de la angelita aseguró que “el culo le supura”. En cuanto a su presente laboral, en los últimos días se reveló que tras su exitoso pero también controversial paso por MasterChef Celebrity, el mediático hermano de Charlotte Caniggia comenzará a sentarse en la mesa de Polémica en el bar. Según trascendió solo participará dos veces a la semana en el ciclo conducido por Mariano Iúdica.