Cayó un delincuente que fue parte de una entradera en Funes a principios de mes

En atención a un hecho de Robo Calificado en perjuicio del señor ARIEL C., suscitado el pasado 3 de marzo en nuestra ciudad, donde autores de identidad desconocida ingresaron fuertemente armados al domicilio de la víctima apoderándose de distintos objetos de valor (oro, billetes extranjeros, ropas varias, teléfonos celulares, relojes, alhajas etc).

A colación del hecho narrado, ARIEL C. se presentó con su abogado en la Delegación de la ACP (Agencia de Control Policial), ratificando su denuncia, agregando que la gavilla delictual que habrían perpetrado el robo, estarían integrada por policías y civiles, teniendo en cuenta el modus operandi en que actuaron. Investigadores de esta Agencia, con conocimiento de la fiscalía actuante, procedieron a realizar múltiples tareas de inteligencia en procura de esclarecer la verdad material del injusto.



En consecuencia de ello, se logró obtener información de que, un masculino apodado “DIENTE” no habría sido ajeno a ese hecho delictivo, y luego de efectivizar tareas investigativas, se logró determinar que este individuo se llamaría GASTÓN NICOLAS C. y que, contra el mismo, pesa un pedido de captura vigente a solicitud del Dr. Carlos Enrique Covani. (Condenado por Robo Calificado en la modalidad entradera).

Con tal información, el día de hoy, se efectuó orden de allanamiento para el domicilio del sospechado y, habiéndose tomado las medidas de seguridad que el caso amerita, se lo reconoce a C., quién se encontraba en la parte trasera de planta alta tratando de darse a la fuga, dándole la voz de “Alto policía” logrando su aprehensión.



De la requisa realizada en la morada, se secuestró un teléfono celular hallado en el interior de un lavarropas que estaba funcionando; tres teléfonos celulares más; prendas de vestir de valor, idénticas a la que se solicitó por el fiscal Dr. Covani; bolsos de viajes, mochilas en buen estado; la suma de $380.000 (pesos trescientos ochenta mil) en efectivo; diez relojes de valor, anteojos para sol marca Rayban, 2 barretas, guantes de látex negros, DVR con cámaras externas e internas del domicilio, D.N.I. y carnet de Conducir apócrifos a nombre del llamado DANIEL GUSTAVO F., entre otros elementos de interés.

Todos los objetos incautados, el Dr. Covani dispuso que queden alojados en la Agencia de Control Policial, a fin de su eventual reconocimiento por las víctimas de hechos de robo.