Burla y fuerte comentario de Darío Barassi contra Iván de Pineda

Durante el estreno de su nuevo horario, donde compite directamente contra Pasapalabra (Telefe), Darío Barassi fue duro en sus referencias hacia Iván de Pineda, y hasta se fue al pasto al decir que “si lo ve, lo choca con el auto”. Sus comentarios no cayeron bien en la red.

Este lunes 13 de septiembre, Darío Barassi estrenó su nuevo horario de las 18.30, luego de haber sido desplazado por Match Game, la gran apuesta de El Trece para mejorar el rating, que actualmente está en las manos de Telefe, y que es conducido por Agustín Soy Rada Aristarán.

Apenas comenzó la emisión, el conductor miró a cámara y dijo: “Lo bien que me queda este horario es una cosa que no, no, no. Primer programa en el horario de las 18.30”. Rápidamente, empezó a jugar con el tema el rating: “¿Cómo esta el número? ¿En cuánto esta Iván? ¿Cómo le fue a Rada? Hijo de put*, lo odio”.

Luego, advirtió a los televidentes que si no lo estaban viendo en ese momento, lo hicieran al día siguiente. “No me hagan calentar. ¿Yo puedo saber en que casas me ven?”, cuestionó mientras sonaban la cortina musical de El Padrino. “A vos te hablo, que solías ver el programa a las 14.3. Y ahora decís: ‘La verdad este horario no. Yo veía otra cosa, el hombre nuez de otro canal‘, volvé”, lanzo, haciendo referencia a la protuberancia -que se observa en la parte central del cuello y que corresponde al cartílago tiroides- el conductor de Pasapalabra.

La bestial frase de Darío Barassi contra Iván de Pineda por la competencia

En medio de uno de los juegos, la premisa era: “El protagonista es perseguido por el villano. Logra subirse al auto y…”. Tras algunas respuestas, Barassi lanzó: “Para mi es una obviedad, típico de estas películas (…) ¡Lo choca! ¡Lo choca! ¡Lo choca al pibe, al malo! Está el malo ahí, estás con un auto, le pasás por encima“.

“Si yo saliendo con el auto se cruza Iván de Pineda, pac, lo choco. Tranca, una piernita, tampoco todo. A Rada lo paso por encima. Estoy agresivo”, señaló el conductor de 100 argentinos dicen en plena competencia con Pasapalabra. El comentario no cayo bien en muchos internautas, quienes vieron de mal gusto lo dicho por Barassi.

Pero no es la primera vez que Darío Barassi hace referencias a Iván de Pineda en el marco de su batalla televisiva. Días atrás, el conductor y abogado se burló de la figura de Telefe al colocarse una nuez en el cuello y decir “grosco”, haciendo hincapié en la R.