“Antonela me banca y acompaña a donde sea”, destacó Messi y saludó a los hinchas del PSG en el estadio Parque de los Príncipes

El astro argentino Lionel Messi destacó este miércoles que su esposa, Antonela Roccuzzo, cumplió un rol clave en su traumática salida del Barcelona y su llegada al París Saint Germain porque “banca y acompaña a donde sea”.

“Antonela me acompaña a donde sea, me bancó y me apoyó, estamos preparados para lo que surja. Es un momento de felicidad para mi famila y para mí, después de días difíciles, de lo duro que viví en Barcelona”, confesó el rosarino de 34 años, en diálogo con ESPN en París.

El capitán del seleccionado argentino que se consagró campeón de la Copa América jugada en Brasil el 10 de julio pasado fue presentado oficialmente esta mañana como nuevo jugador del PSG y pese a su enorme felicidad por el nuevo camino que inicia confesó que aún no superó su reciente salida del Barcelona.

“Era algo feo, extraño, no pude superar lo anterior todavía, pero sí avanzo, miro hacia adelante, en una etapa nueva que asumo con mucha ilusión”, añadió el crack rosarino.

Messi será dirigido en el PSG por el argentino Mauricio Pochettino y tendrá como compañeros a sus compatriotas Angel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi, más estrellas internacionales como el brasileño Neymar, el francés Kylian Mbappe y el español Sergio Ramos, entre otras figuras.

“Hablé con fideo (Di María), con Lea (Paredes) y Ney, vi un poco de París, algo de la Torre Eiffel, llego a un club donde tengo amigos, eso hace que toda la adaptación sea más sencilla. Es un plantel formado para ganar, quiero ganar otra Champions y sería extraordinario para el club lograrla por primera vez”, resaltó Messi.

El crack comentó que mañana jueves realizará su primer entrenamiento con el plantel del PSG y que Antonela junto a los tres hijos del matrimonio, Thiago, Mateo y Ciro, regresará unos días a Barcelona.

“Mañana empiezo a entrenar y mi familia regresará a Barcelona para terminar de acomodar todo, no se cuando empezaré a jugar, tengo que ponerme bien físicamente y luego arrancaré”, concluyó Messi en un día histórico, uno más en su extraordinaria carrera.

Messi saludó a los hinchas del PSG en el estadio Parque de los Principes

El argentino tuvo un gesto hacia los miles de hinchas que únicamente querían verlo y por esa razón salió a saludarlos y les arrojó una camiseta con el dorsal “30” que lucirá en su nuevo club. Los fanáticos agotaron las entradas para el próximo sábado

Lionel Messi se acercó a saludar a los fanáticos del PSG que lo aguardaban en los alrededores del estadio Parque de Los Príncipes, luego de su presentación oficial como nuevo jugador del club.

El crack argentino, de 34 años, tuvo un gesto hacia los miles de hinchas del PSG que únicamente querían verlo y por esa razón luego de rueda de prensa que ofreció en el estadio salió a saludarlos y les arrojó una camiseta con el dorsal “30” que lucirá en su nuevo club.

El Paris Saint Germain, que dirige el argentino Mauricio Pochettino, jugará el sábado como local ante Racing de Estrasburgo y se espera que Messi concurra al estadio para ver a su nuevo equipo por la segunda fecha de la Ligue 1.

Pese a que Messi no jugará, los fanáticos agotaron las entradas para presenciar el partido en el Parque de Los Príncipes.

El PSG comenzó la Ligue 1 de Francia con una victoria como visitante sobre el Troyes por 2-1 con el segundo gol anotado por el rosarino Mauro Icardi, uno de los cuatro argentinos del plantel junto a Messi, Leandro Paredes y Angel Di María.

El PSG oficializó el contrato de Messi

El elenco parisino confirmó en su cuenta oficial que “La Pulga” estará vinculado por 24 meses, con opción a un año más: “El Paris Saint Germain está muy feliz en anunciar la firma de Leo Messi por un contrato de dos años, con un año suplementario en opción”. Una imagen para la historia: Messi posando por primera vez con la camiseta del PSG.

París Saint Germain oficializó esta tarde de martes la llegada del rosarino Lionel Messi, que firmó con la entidad francesa por los próximos dos años, con la opción de uno más de prórroga, según informó el club en su cuenta de la red social Twitter.

“El Paris Saint Germain está muy feliz en anunciar la firma de Leo Messi por un contrato de dos años, con un año suplementario en opción”, publicó PSG en su cuenta oficial.

El PSG oficializó la llegada de Messi por dos años, con opción a uno de prórroga

Simultáneamente lanzó en sus redes sociales un video oficial en el que presentan a Messi y le desean fortuna al crack rosarino en su llegada al club de la capital francesa.

Asimismo, subieron fotografías en las que Messi posa en el estadio Parque de los Príncipes, donde PSG actúa como local, con la camiseta número 30, que es la que utilizará la “Pulga” en el equipo que dirige el argentino Mauricio Pochettino y que usaba hasta el momento el cuarto arquero, Alexandre Letellier.

El miércoles, a las 11 de Francia (6 de Argentina),Messi dió una conferencia de prensa en la que detalla los términos del acuerdo con PSG, se presenta formalmente e informa cuándo debutará, con la posibilidad de que lo haga el sábado venidero cuando Paris Saint Germain reciba a Racing de Estrasburgo, a partir de las 16 de Argentina.