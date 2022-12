Aníbal Fernández sobre homicidios en Rosario: “La mayoría son entre bandas”

Frente al aumento de los homicidios en Rosario por tercer año consecutivo, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, aseguró este miércoles: “La mayoría de los casos son entre bandas”. A continuación, manifestó que la situación mejorará a medida que las fuerzas federales avancen con el trabajo en los barrios de la ciudad

“¿Por qué no le preguntan a Santa Fe por qué no resolvieron este tema en 20 años?” replicó el ex jefe de Gabinete sobre la suba de los crímenes y el crecimiento del narcotráfico. De esta forma defendió su gestión tras el último envío de 200 Gendarmes y remarcó: “Nos comprometimos a un montón de cosas y se cumplieron todas”.

En lo que va del año ya se reportaron al menos 266 homicidios en el departamento Rosario. La cantidad acumulada está a punto de igualar el récord histórico de 2013, cuando se confirmaron 271 muertes. Fernández planteó que las víctimas “no son civiles” sino integrantes de organizaciones delictivas.

“No hay un solo barrio en el que no vayamos a estar”, prometió el ministro de Seguridad tras la visita al nuevo destacamento de Gendarmería en la zona noroeste de la ciudad. A continuación, expresó: “Nosotros no curamos de palabra. Lo que hacemos es trabajar todos los días fuertemente”.

“Si el intendente tiene vocación de participar sabe cómo ubicarnos. No tengo previsto reunirme, nosotros venimos a trabajar lo nuestro“, agregó. Aníbal Fernández

Sobre la situación en las cárceles de la provincia, mencionó que cuando allanaron las de Cordona y Piñero se encontraron con “una actitud muy cercana entre el penitenciario y el recluso”.

“Lo hemos trabajado con la provincia, tenemos en mira la terminación de una de las prisiones nuevas, a estrenar. La forma de solucionarlo es con cárceles de máxima seguridad, ya está hablado y supongo que sería inaugurada en mayo o junio del año que viene“.

El desembarco del ministro se da en medio de cuestionamientos por el récord de homicidios en Rosario. La visita anterior del ministro de Seguridad se produjo en octubre de 2021, cuando Aníbal puso en funciones a 575 gendarmes.