Alex Cannigia anunció que se lanzará a la política: “Se viene una nueva Argentina”

Mediante unas historias en su cuenta de Instagram, Alex Cannigia, anunció que se meterá de lleno en la política y, de esta manera, se suma a la lista de famosos que se animan a incursionar en este campo.

Si bien en un primer lugar, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia les contó a sus seguidores a quién había votado en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), luego reveló que se sumará a la propuesta del candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Javier Milei.

“Dejo este comunicado a través de mi cuenta personal de Instagram gente. No voy a hacer más televisión, me voy a dedicar 24/7 a la política de ahora en más, por una Argentina sin pobres, por una Argentina que los argentinos se puedan comprar lo que se les cante, puedan viajar adonde se les cante y tengan una vida Hi-Society, por una Argentina potencia mundial“, manifestó el ex participante de Masterchef Celebrity tras replicar el anuncio que hizo en las redes su abogado, Alejandro Cipolla.

“Es oficial! @alexcaniggia en la política! Por una argentina mejor!! Claramente voy a ir con el como candidato! Forjamos un futuro mejor”, escribió el letrado.

Alex Caniggia reveló a quién votó en las PASO 2021

El mediático, además, contó que votó a Javier Milei en las elecciones del domingo pasado y disparó con verborragia: “Me preguntan si fui a votar, obviamente que fui a votar, imbéciles. ¿A quién voy a votar? A vos que me estás mirando en la pantalla, imbécil, ¿A quién voy a votar? A Milei (Javier), el peluca”.

“¿Qué se piensan, que voy a dejar que ganen estos zurdos empobrecedores hijos de p…? No, ahora cambió todo, esos zurdos, las ratas quedaron out. Las ratas murieron, se les acabó su tiempo, salieron de las cloacas y quedaron todos envenenados. ¿Me entendés a lo que voy? Se viene una nueva Argentina, una revolución con mi amigo, el peluca Milei. ¡Viva la libertad!”, agregó, polémico.

Alex Caniggia liquidó a Cinthia Fernández tras su polémico cierre de campaña

En los últimos días, El Emperador fue noticia porque se refirió a la bailarina de forma despectiva sobre el cierre de campaña que hizo frente al Congreso en portaligas.

“La enana cornud* quiere ser diputada… bailando en cul* en el Congreso en la cabeza nada de nada”, comenzó diciendo el hermano de Charlotte Caniggia y agregó: “No se le cae una idea es más lenta que una balada…”. Finalmente, como si eso fuera poco, concluyó: “Por gente así la Argentina está cagada”.

Rápidamente, la publicación no tardó en tomar repercusión y varios de sus seguidores lo apoyaron. “Presentate vos, Alex, yo te voto”, le contestó una usuaria de la red del pajarito azul. “Tenés toda la razón, yo también lo votaría”, se sumó otro, acompañando la iniciativa. “¿Cómo no amar a Alexander?”, se preguntó otra fanática.

En este sentido, pareciera que Alex escuchó las sugerencias de sus seguidores para lanzarse a la política.