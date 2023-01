Alerta Funes: Tentativa de Estafa

La moda de solicitar una copia digital de nuestro DNI está en pleno auge. De un tiempo a esta parte, muchos de los sitios que utilizamos para ganar dinero en Internet, nos exigen una copia de nuestro documento de identidad para dejarnos reclamar nuestros beneficios y/o ganancias obtenidas. Una moda muy molesta y peligrosa.

La excusa para la solicitud de dicho documento, suele ser la de evitar trampas y fraudes dentro de la página en cuestión, asegurándose de que la identidad de cada usuario registrado sea la correcta.

¿Es seguro dar una copia de nuestro DNI por Internet?

Realmente es muy peligroso. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Cualquier persona que tenga una copia digitalizada de nuestro DNI, puede hacerse pasar por nosotros en cualquier sitio, lo que comúnmente se conoce como suplantación de identidad.

¿Qué tipo de acciones puede realizar una persona (o empresa) una vez tenga una copia de nuestro DNI?

Cientos de ellas, pero las más comunes suelen ser las siguientes:

Registros en toda clase de páginas donde el DNI es obligatorio: bingos, casinos, casas de apuestas, loterías, salas de póker, etcétera.

Creación de cuentas en procesadores de pago y/o monederos electrónicos.

Contratación de todo tipo de servicios online.

A partir del momento que entregamos una copia digital de nuestro documento identificativo, estamos dando la posibilidad de que puedan cometer cualquier tipo de estafa o fraude por Internet ¡con nuestros datos!

Esto le sucedió hoy a una mujer R. Elda Beatriz de 63 años domiciliada en calle Los Nogales de nuestra ciudad denunció en Comisaría 23, “El día sábado 28 del corriente mes en horas de la noche recibo al Facebook una solicitud de amistad de Gladis R. quien es una amiga que vive en Barcelona, por lo que yo la acepto y me envía un mensaje privado donde me preguntaba cómo estaba y que le pase mi número así me agendaba.

Yo le envío todo lo que me solicita y después me envía mensajes por WhatsApp desde el número +549113589… Me preguntaba cómo estaba y después de unos mensajes me dice que iba a venir a argentina y que necesitaba un favor.

Le respondí que sí y me dice que sus valijas quedaron en la aduana y que, si las podía recibir en mi domicilio; acepté, me avisa que me iban a llamar de la empresa y me pide fotos del documento de los dos lados. Yo se los envío.

Ayer me envía un mensaje donde me dice Hola como estas y me pareció raro.

Anoche siendo las 20:00 horas vi que mi amiga puso que le habían clonado la cuenta de Facebook entonces me imagine que era un fraude y llamo a mi otra amiga que es hermana de Gladis y me confirmo que le habían clonado la cuenta.

Por ese motivo agarre y elimine todo.

Hoy 11:00 horas aproximadamente recibo una llamada desde el numero +1 (386) 406… con el logo de DHL y les corte, y me volvieron a llamar y le vuelvo a cortar”.

Interviene Comisaría 23, Fiscalía de Turno