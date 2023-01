Alegatos en el juicio por el ataque a amigos funenses en Nueva York

El grupo de amigos que partió desde Rosario en octubre de 2017 a celebrar los 30 años de egresados del Politécnico en Nueva York, donde cinco de ellos perdieron la vida en un atentado terrorista.

En las audiencias no quedó dudas de que el acto fue terrorista, dijo el abogado de una de ellas, lo que deja al acusado cerca de la pena de muerte

Con la presencia en el tribunal de un grupo de familiares de los fallecidos rosarinos, cinco ex compañeros del Instituto Politécnico de Rosario asesinados en Nueva York en 2017, el fiscal federal Jason Richman y el defensor de oficio del único acusado, David Patton, presentaron este martes sus argumentos de cierre en la tercera semana del juicio que comenzó el 9 de enero en Manhattan. La Fiscalía postula que el uzbeko Sayfullo Saipov es el responsable del atentado y que además se trató de un ataque terrorista, por lo que le corresponde ser condenado a la pena de muerte. Ahora debe decidir el jurado.

Mientras continúa pesando sobre los familiares una restricción para hablar con la prensa de parte de las autoridades judiciales y de seguridad estadounidenses, el abogado de la viuda de Hernán Mendoza volvió a la Argentina

Sobre la segunda semana de la primera fase del juicio (en la que se decidirá si Saipov es culpable o inocente, no si es condenado a prisión perpetua o a la pena capital), y aunque no dio precisiones sobre los testimonios que se ventilaron durante las audiencias, el letrado Juan Félix Marteau señaló: “No hay ninguna duda de la materialidad del ataque y de las intenciones homicidas que persiguió el atacante cuando lanzó su camioneta en la bicisenda de Lower Manhattan, provocando la muerte de ocho personas y más de una decena de heridos. El punto crítico es la determinación de que estos homicidios intencionales constituyen un acto de terrorismo de estilo Isis, es decir no un ataque directo sino aquel en el que Isis usa un programa de radicalización de la violencia con sus fieles que están por el mundo y cometen un atentado que luego la organización valida”.

Para Marteau, especialista en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, “no hay ninguna duda tampoco sobre este aspecto: está probada la vinculación (de Saipov) a un programa de radicalización de la violencia producido por Isis”.

Esta hipótesis que el patrocinante de Ana Evans de Mendoza ya manejaba antes del inicio del juicio “quedó verificada a lo largo de las audiencias”. Marteau evaluó que la Fiscalía federal logró encuadrar el ataque como un acto de terrorismo, a pesar de los esfuerzos de la defensa oficial por desvincular a Saipov en ese sentido (ya que no puede destruir la evidencia respecto de la autoría material del hecho).

En efecto, en la sala B del piso 24 de la corte de Manhattan, el fiscal Richman dio la tarde de este martes sus argumentos de clausura frente al jurado popular de doce miembros que lo juzga por 28 cargos, a cinco años de los hechos.

Su planteo es que el 31 de octubre de 2017, día de Halloween, Saipov alquiló una camioneta y a toda velocidad arrolló a las personas que se encontraban en la ciclovía para congraciarse con la organización Isis. Entre ellos Diego Angelini, Alejandro Pagnucco, Ariel Erlij y Hernán Ferruchi, amigos y ex compañeros del Politécnico, que habían viajado especialmente para celebrar los 30 años de egresados. También fallecieron en el lugar una turista belga y dos ciudadanos norteamericanos. Saipov fue baleado, reducido y arrestado; desde entonces permanece detenido.

El consulado asiste a familiares que siguen en Nueva York

“Para nosotros es uno de los casos de asistencia más importantes y emblemáticos que tenemos”, afirmó en diálogo con La Capital el diplomático Rodrigo Miranda, cónsul general adjunto en Nueva York.

Por una cuestión de competencia, el organismo no interviene en gestiones judiciales y ninguno de sus funcionarios han sido citados en el marco del juicio a Sayfullo Saipov, sin embargo están en contacto con las víctimas y sus familiares desde que a principios de mes arribaron a la ciudad para participar de las audiencias. Se trata de una comitiva de 40 personas, algunos de los cuales ya regresaron al país.

Miranda contó que el viernes 13 de enero se realizó un acto durante el cual se dejaron ofrendas en el memorial de homenaje a las víctimas. También hubo una reunión en la sede del consulado, que preside el cónsul Santiago Villalba y depende del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación. “Acompañamos a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas más que nada desde lo humano; incluso en estos días algunos representantes del consulado se han hecho presentes en la corte”, detalló.