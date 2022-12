Alberto Fernández le agradeció a la Selección: “Amo ver a la Argentina jugar bien al fútbol”

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, destacó a modo de agradecimiento “el esfuerzo y la capacidad que han tenido” los jugadores de la Selección Argentina al cabo de la fase de grupos, tras la victoria ante Polonia por 2 a 0.

“Darles las gracias a cada uno de los jugadores de la Selección. El mérito del triunfo es por el esfuerzo de cada uno de ellos”, comentó Fernández durante una conferencia de prensa en la provincia de San Luis junto al gobernador local, Alberto Rodríguez Saá, y agregó: “Los argentinos tenemos que estar muy agradecidos porque nos llenaron de alegría. Mi reconocimiento personal como Presidente, como ciudadano y como hincha de fútbol”.

“Amo ver a la Argentina jugar bien al fútbol, porque soy hincha de Argentino Juniors y no entendemos otra cosa que no sea que al fútbol se juega bien. No se puede jugar de otro modo”, valoró el jefe de Estado, quien puntualizó en el gran rendimiento de Alexis Mac Allister, tras anotar el primer gol frente a los polacos: “Ayer a muchos amigos les escribí cuando Argentina hizo el primer gol diciéndoles ‘¿Se dieron cuenta de que hizo falta alguien que aprendió en Argentinos Juniors para abrir este partido?'”, señaló.

“Los hinchas de Argentinos Juniors somos hinchas de los clubes donde juegan los que jugaron en Argentinos Juniors, con lo cual somos hinchas de nuestros jugadores. Yo soy hincha de Mac Allister y la verdad es que estaba muy emocionado con el partido que hizo ayer”, valoró y, por último, concluyó con su “reconocimiento franco, sincero, de futbolero a (el DT Lionel) Scaloni, (y sus ayudantes Pablo) Aimar y (Walter) Samuel, que tuvieron un maestro que se llama (José) Pekerman”. “Solo puedo darle gracias a la selección”, finalizó.