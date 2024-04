Al desnudo total y sin censura: Toda la campaña de fotos de Andrés Nara y su esposa

En su intento por obtener un puesto en el “Bailando 2023″, Andrés Nara y Alicia Barbasola estuvieron bajo la luz de los reflectores por una jugadísima producción. La atención de los medios llegó después la difusión de imágenes de una sesión fotográfica llevada a cabo en Chile, donde el papá de Wanda Nara y su esposa aparecen completamente sin ropa, como parte de una campaña publicitaria.





Las imágenes se mostraron primero en Nosotros a la mañana y luego en Socios del espectáculo, donde hablaron largo y tendido sobre el tema.

“Me da la impresión que le insertaron la cabeza a un cuerpo”, analizó Mariana Brey. “Alicia había avisado que iban a hacer esta producción, que era para un medio chileno. Ellos están apuntando a ir al Bailando, lo que pasa es que cuentan que hay una mano negra que entró en las negociaciones y traba el contrato”, sumó Nancy Duré.

Según Duré, la “mano negra” sería la de Wanda Nara, que no quiere que su padre esté en la televisión. Sin embargo, luego fue señalada la de otra persona.

EL PAPÁ DE WANDA NARA Y SU MADRASTRA NO ENTRARON A GRAN HERMANO

Más allá de que esta producción sí acaparó las miradas, el padre y la madrastra de Wanda Nara no lograron entrar a esta edición del Bailando 2023.Play VideoEl papá de Wanda Nara y su madrastra no entraron a Gran Hermano

Tras conocerse que no entraron en el cierre de listas del programa, quien opinó sobre esto fue Pepe Ochoa. “Nadie los quería…ni Chato (Prada), ni Fede (Hoppe), ni Marcelo (Tinelli). Se propusieron ellos. Cuando no pegaron ni tres likes (en el video promocional que hicieron), empezaron a decir que había una mano negra que los estaba bajando”.

Más allá de que en un inicio se señaló que podría haber sigo un gesto de Marcelo Tinelli para Wanda, con el avance del Bailando, Barbasola aseguró que Zaira le pidió a la producción del Bailando 2023 que la echara del estudio el día que comenzó a reemplazar temporalmente a Pampita en el jurado.

LAS FOTOS DE ANDRÉS NARA Y SU MUJER, AL DESNUDO

CÓMO SE CONOCIERON ANDRÉS NARA Y ALICIA BARBASOLA

La relación empezó rápido y avanza de la misma manera. Se conocieron hace un poco más de un año, cuando grabaron la miniserie “El hostal del terror”. A fines de octubre del 2022, comenzaron a hablar, cuando Nara le prestó contención ante el fallecimiento del hermano de Alicia.

“Fue un amor como los de los tiempos de antes: nos tomamos el tiempo para todo. ¿Viste que hoy pasa que dos personas se ven un par de veces y ya van a lo sexual? Bueno, lo nuestro no fue así. Primero nos enganchamos y, después de que él conoció a mis amigos y mi familia, llegamos a otra situación y fue lo más hermoso del mundo”, dijo Barbasola en una entrevista.

A raíz de este profundo romance, en el último Día de los Enamorados realizaron una “unión cristiana”. “Andrés me propuso un casamiento, pero yo le dije que a mí no me interesaba firmar ningún papel. Lo nuestro es desde el corazón, es algo emocional. Y lo que a mí me importaba era que estemos bien. Así que para mí, con la bendición de Dios ya era suficiente”, explicó la rubia.