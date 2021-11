Agencias de turismo repudiaron la medida del BCRA y evalúan ir a la Justicia

La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) repudió la medida del Banco Central (BCRA) que prohíbe la compra en cuotas de viajes al exterior y advirtieron que su equipo legal ya evalúa recurrir a la Justicia.

A través de un comunicado, la Federación, que representa a más de 5.000 agencias de viajes argentinas, sostuvo que se trata de una medida “intempestiva e inédita, que va contra toda lógica”, y que “no hará más que perjudicar a la industria turística, motor de la economía argentina, y a los ciudadanos que quieren o deben viajar”.

“En medio de la peor crisis que ha atravesado la industria turística en su historia, y cuando pensábamos que ya no podía pasar nada más, nos encontramos con una decisión que impacta de lleno sobre las agencias de viajes y turismo”, señalaron.

El comunicado de la Federación. | Foto: @FAEVYT.

Ante la medida, advirtieron que no descartan recurrir a la Justicia: “Nuestro equipo legal ya está evaluando accionar por la vía judicial frente a semejante discriminación que podrá, incluso, traer como consecuencia idénticas decisiones de otros países hacia el nuestro”.

“Es de destacar que el 65% del valor de los servicios turísticos en el exterior se lo queda el Estado en una sola cuota, se siguen mermando las oportunidades de una industria que no hace más que poner el hombro y traccionar empleo genuino a lo largo y ancho de toda la Argentina”, concluyeron.

Ayer, en vísperas de una nueva edición del Black Friday, el BCRA emitió una resolución que prohíbe la compra en cuotas de viajes al exterior. Con esta medida buscan evitar la salida de divisas en momentos en que se agotan las reservas.

“Las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios”, indicó la entidad.

Por este motivo, los pasajes, hospedajes, excursiones o cualquier otro servicio en el exterior deberá abonarse en efectivo o con tarjetas en un solo pago.