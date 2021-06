AEF estima que alrededor del 30% de los negocios funenses cerraron definitivamente por las restricciones

Germán Nocera, presidente de la Asociación Empresaria de Funes (AEF), habló para brindar un panorama general sobre los negocios en la localidad y el impacto de la pandemia. En un contexto desfavorable por las restricciones todavía vigentes y la inestabilidad económica, Funes continúa recibiendo inversiones de diferentes rubros e importantes desarrollos.

Sin embargo, Nocera aclaró: “El hecho de que hoy se salven algunos no es una solución para el resto. Funes hoy recibe inversiones y trabajamos para eso, pero no podemos dejar de entender que formamos parte de un todo y vivimos en una realidad que se llama Argentina”.

En los relevamientos correspondientes al año pasado llevados adelante por AEF, se estimaba que el 30% de los negocios funenses habían tenido que cerrar definitivamente a causa de la crisis originada por las restricciones vinculadas a la crisis sanitaria. “La cifra no está actualizada. También hay que aclarar que han llegado varios negocios. Sin embargo, incluso tomando esto en cuenta, la dinámica comercial en todo este tiempo ha sido deficitaria”, explicó Nocera.

Entre los rubros más perjudicados por el contexto, se destaca el retail, particularmente, los segmentos de indumentaria, calzado, marroquinería y ópticas. “Es una situación compleja. Se han perdido muchos puestos de trabajo. Los que quedaron y siguen trabajando, lo están haciendo a pérdida en términos generales, intentando sostenerse. Esto se suma a la deuda que ya traían y al hecho de haber estado cerrados muchos meses”, comentó.

La otra cara de la ciudad es la llegada de nuevos emprendimientos. Según el presidente de AEF, Funes presenta tres grandes zonas con dinámicas muy marcadas y diferentes entre sí: el sector delimitado por la Ruta 9 y la Autopista Rosario-Córdoba, el que va de la Ruta 9 hacia Tomás De La Torre, y el que se extiende desde las vías hacia el norte.

En este sentido, Nocera destacó: “Creo que el casco histórico tiene su impronta porque están los bancos, supermercados, la municipalidad, el concejo, la cooperativa de teléfono, etc. Tiene un movimiento propio y toda la gente de la ciudad pasa en algún momento por ahí”.

En materia de costos para invertir, el empresario comentó que un local en el centro, con una superficie de 25 metros cuadrados, puede implicar un alquiler que varíe entre los 35 a los 45 mil pesos mensuales. En sectores un poco más específicos y con inmuebles de mayor envergadura, el número podría ascender hasta los 60 o 70 mil pesos. Sin embargo, explicó que la oferta es heterogénea en cuanto a superficies y ubicaciones.

El otro punto a favor de Funes está conformado por la llegada de nuevos desarrollos inmobiliarios. “Los barrios le dieron a Funes una nueva fisonomía. Hoy es un polo de atracción, no solo de inversiones, sino a nivel vivienda y familia. Estamos muy cerca de Rosario, una metrópolis que también expulsa gente y esos vecinos optan por Funes para vivir y criar a sus hijos. Este desarrollo trae aparejado mayores obras de infraestructura y servicios”, comentó.

Más allá de la pujanza de la ciudad, Nocera afirmó: “No podemos dejar de entender que formamos parte de un todo y vivimos en una realidad llamada Argentina. Funes no escapa a la realidad de Argentina”. Según su opinión, “todos los empresarios tienen el gen de crear, hacer, emprender, desarrollar y la convicción del trabajo”. Luego, aseguró: “El espíritu emprendedor es lo que engrandece a un país. Esa motivación siempre está. Ahora, nuestro país no favorece estas cosas; pone trabas permanentemente al empresario genuino. No es un ambiente sano. Es un lugar de constante cambio de reglas y hay mucha gente desmotivada por esto y con miedo a perder lo poco o mucho que ha logrado hasta el momento”.

Finalmente, concluyó: “El hecho de que se salven algunos no es una solución para el resto. No es que no importa cómo le vaya al resto, total acá estamos bien. El empresario es parte de una sociedad y no podemos obviar la situación que atravesamos”. Nocera

