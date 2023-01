ADRIÁN BARILARI presenta «Canciones doradas» en Rosario

El Sábado 18 de febrero – 21:30 horas en el COMPLEJO CULTURAL ATLAS | Mitre 645 #Rosario

ADRIÁN BARILARI , conocido por ser el vocalista de la banda Rata Blanca, sale de gira una vez más por nuestro país con su disco solista “Canciones doradas” (2007) y suma nuevas canciones al repertorio de lo que será un show inolvidable en la ciudad de Rosario.





El disco está compuesto por grandes clásicos del rock, cantados en español. En el setlist programado para esta gira, se encuentran temas como “I still have found” (U2), “Pretty woman” (Roy Orbison), “Lo haremos a mi modo” (Lenny Kravitz), “Como yo nadie te ha amado” y “Le das mal nombre al Amor” (Bon Jovi), “El Show de continuar” (Queen), “I do it for you” (Bryan Adams), “Aún tengo blues” de Eric Clapton, “Quiero saber que es el amor”, entre otros covers, más temas que lo lanzaron a la fama como “Mujer amante” y «Volviendo a casa» de Rata Blanca.



La banda que acompaña al artista está formada por Norberto “Beto” Topini en batería, Darío Cacciaro en guitarra y coros, Facundo Collado en teclado y coros, Javier Bisione en bajo y coros y Ariel Vergara en guitarra.



Entradas a la venta en:

» passline.com

» Boletería del CC Atlas