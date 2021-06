A 7 meses de su fallecimiento marcharon por Topa en Funes

La marcha por pedido de justicia que se realizó esta tarde encabezada por familiares y amigos sigue sin lograr la empatía de autoridades y políticos locales. Nadie se acerca, ninguno marcha, la bronca es que crean que si lo invisibilizan no pasó.

Topa se electrocutó con la reja de un comercio ubicado en Bouchard 2163, sus titulares se fueron de Funes una noche…No están en la ciudad.

“Los titulares del negocio son amigos estrechos del Intendente, y están promocionando por Facebook un nuevo negocio, así están las cosas en Funes”, afirma el papá de Tomás

La mamá de Tomás Rodríguez, la médica Gabriela Leguizamón, su papá Raúl Rodríguez, sus dos hermanos, no pueden llorarlo en paz, sienten que deben exigir que haya justicia por la serie de irresponsabilidades que llevaron a la muerte de Tomás Rodríguez, solo física porque el alma de ese ser de luz sigue vivo dentro de ellos aclara su papá en cada marcha. Topa era un niño casi adolescente, alguien que jugaba al rugby y estaba lleno de amigos, de amor y de vivencias que le truncaron:

No puede seguir habiendo puntos suspensivos en este relato.

Pero con todos estos hechos hasta hoy no hay un solo responsable.

Todos los días, la familia de Tomás lo extraña y les duele su ausencia.

“Los dos responsables principales de su muerte están en Peyrano armando un Kiosco como si nada pasara, pero estoy seguro que toda va a cambiar, que van a suceder cosas y que la fiscalía se va a mover. Todos los abogados buscan ganar un juicio, pero en este caso cuando le haces juicio a un organismo del Estado, todo son indemnizaciones, en definitiva, plata. Pero no existe dinero que me devuelva a mi hijo, lo único que me traerá paz es que los asesinos paguen ante la ley”.

papá Raúl Rodríguez