Copa América: El rival complicó al seleccionado albiceleste, que lo superó y demostró quienes son los campeones

El seleccionado inició la defensa del título obtenido en 2021 con una buena victoria ante un rival complicado. Los centrodelanteros marcaron la diferencia

Argentina comenzó la defensa del título continental con una victoria 2 a 0 ante Canadá con goles de sus centrodelanteros Julián Álvarez y Lautaro Martínez. No estuvo cómodo y sufrió, pero fue mejor que su rival y se quedó con los 3 puntos que era lo importante.

Messi fue celosamente marcado por los canadienses

En el inicio, los dirigidos por Scaloni tomaron el control del juego y mostraron cierta superioridad. De arranque hubo una primera chance clara con una corrida de Di María que el portero Maxime Crepeau controló sin problemas. Unos minutos más tarde fue Messi el que no pudo definir con precisión tras una buena combinación con el propio Ángel. A los 26’ la selección tuvo otra clara después de un buen cambio de frente de Messi a Acuña, que no logró definir bien.

La Selección rompió dos rachas en una misma noche

Canadá respondió cerca de los 30’ con una gran subida de Davies por la izquierda que sus compañeros no pudieron usufructuar. Argentina pareció sentir el golpe y si bien siguió dominando el trámite, recién a los 39 se volvió a acercar con un buen cabezazo de Mac Allister que tapó el portero norteamericano. Pero los canadienses no se quedaron y tuvieron una clarísima cerca del cierre de la etapa con un cabezazo de Eustaquio que tapó Dibu Martínez a puro reflejo. Y antes del descanso, Julián se escapó por la izquierda pero se quedó sin ángulo para definir. Así se fue un primer tiempo en que Argentina no encontró los caminos para llegar al gol y Canadá complicó más de la cuenta.

Seguimiento individual argentino: triunfo de arco a arco

El complemento fue totalmente distinto al punto que en el inicio, Messi frotó la lámpara y filtró un pase perfecto para Mac Allister quien tocó por el costado del arquero para la llegada de Julián Álvarez que, casi sin oposición, definió para abrir el marcador. Ese gol tranquilizó al equipo.

Cerca de los 20, Dibu Martínez metió un perfecto pase de 60 metros a Messi que se fue mano a mano, desairó al arquero rival y la picó pero se la sacaron camino al gol. Los canadienses respondieron con un cabezazo de Jonathan David que se fue muy cerca. Luego hubo otra clar. en los pies de Messi que corrió desde la mitad de la cancha y cuando enfrentó al arquero definió desviado. Y pocos minutos más tarde fue Lautaro el que desperdició un mano a mano pese a tener tiempo y espacio. Pero el Toro tendría su revancha porque sobre la hora volvió a quedar mano a mano tras una genial cesión de Messi luego de una hermosa jugada colectiva y esta vez no perdonó: 2 a 0 y partido liquidado.

A la selección nacional no le sobró casi nada, pero superó con justicia un rival duro que en varios pasajes lo complicó demasiado. 3 puntos clave para iniciar la defensa del título.