Con la mira en 2025, el PRO de Bullrich y los libertarios bonaerenses volverán a mostrarse juntos

El gobierno de Milei ya empezó a pensar en las elecciones legislativas del año que viene. Hacer una buena performance reforzará de manera notable el músculo del oficialismo en el Congreso, con senadores y diputados que resultarán clave para aprobar proyectos de ley.

En ese sentido, también están muy interesados en la próxima elección los aliados del Ejecutivo. Allí asoma el PRO, en especial el sector referenciado en la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Están convencidos de que el futuro es “codo a codo” con el oficialismo. “No hay lugar para ir separados el año que viene”, confiaron a TN.

Patricia Bullrich vuelve a realizar un guiño hacia La Libertad Avanza. (Foto: Reuters).

Y ya trabajan en este sentido, en especial en un distrito clave: la provincia de Buenos Aires. No es casual y no responde solo a la importancia que implica contener casi el 40% del electorado. Es también la región donde el PRO libra su propia interna a cielo abierto, con el partido a punto de renovar autoridades luego de la jugada del macrismo de hacer renunciar a sus consejeros de forma masiva.

Patricia Bullrich encabezó el acto en Luis Guillón en mayo junto a sectores libertarios bonaerenses. (Foto: prensa Diego Valenzuela)

“La idea es continuar con aquella famosa foto de Luis Guillón, el primer evento político entre el sector de Patricia y La Libertad Avanza. Nosotros seguimos manteniendo reuniones en cada distrito, además de que nos estamos reuniendo los dirigentes más cercanos a Patricia con libertarios”, señalaron en el entorno de Bullrich.

Aunque aclararon: “Nadie está pensando en irse del PRO, pero estamos convencidos de que hay que construir juntos, sin condicionamientos. Además somos parte del gobierno. Otros son más especuladores”.

La Libertad Avanza tiene su mesa provincial que responde al dirigente Sebastián Pareja y el PRO tiene la suya encabezada por el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela y el dirigente de confianza de Bullrich, Pablo Walter, pero también participan Juan Pablo Allan, Florencia Retamoso, Ramón Lanús y Daniela Reich.

El caso es que están diseñando una nueva actividad conjunta en la capital bonaerense. Todavía no hay fecha porque el plan es llevarla a cabo una vez que termine el debate por la Ley Bases en Diputados. “Será en la primera quincena de julio”, confió un dirigente cercano a la ministra de Seguridad a este medio.

El evento que organizan el PRO y La Libertad Avanza busca confrontar con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien es hoy uno de los principales opositores al presidente Javier Milei. (Foto: AP y NA).

La idea es que no sea un acto, sino más bien una reunión de trabajo, enfocada en dos temas clave en la provincia, “como contracara a Kicillof”: Seguridad y Economía. Allí participarán legisladores de ambos espacios y hasta puede ser de la partida algún funcionario nacional.

La mira en 2025: “Es con o contra el gobierno”

El objetivo es volver a mostrarse juntos, con foco en las elecciones legislativas en 2025. “Queremos seguir construyendo el vínculo entre ambos partidos y trabajando para la gente”, indicaron. En el PRO que responde a Patricia Bullrich están convencidos de que la puja que viene será -una vez más- polarizada. “A la gente no le importa el sello partidario. El año que viene va a tener a los que banquen al gobierno y los que estén en la vereda de enfrente. A los tibios se los va a comer la coyuntura”, aseguran.

“Si hubiéramos ido juntos el año pasado, Kicillof no sería gobernador”, repiten casi como un mantra los bullrichistas. Y confían en que el clima de época los va a acompañar. En el llamado PRO Libertad no pierden de vista de que la provincia y la Ciudad de Buenos Aires son los dos distritos más importantes desde lo simbólico, pero también lo electoral. Y allí apuntan los cañones.

Incluso se baraja la posibilidad de que Bullrich sea candidata en CABA el año que viene, aunque ella prefiere quedarse en el ministerio. Pero Milei está enfocado en tener diputados y senadores que defiendan los proyectos del Gobierno, sin dubitaciones. “Estamos construyendo confianza”, subrayaron. La intención es replicar este trabajo conjunto en el resto del país.

El PRO tiene una pelea de fondo entre el expresidente, Mauricio Macri, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (Foto: NA – Damián Dopacio).

“El PRO está implosionando y cada una de las líneas se va a acercando, en mayor o menor medida. Con la que más apariciones hay es con Patricia (Bullrich) porque es parte del gabinete”, sentenciaron desde el sector libertario.

“Con la foto de hoy, todo lo define La Libertad Avanza”, remarcó un dirigente libertario a este medio. “La conducción, el liderazgo, las listas, los candidatos, todo pasa por LLA. Otra cosa es que haya un acuerdo entre los dos espacios, pero todo pasa por Milei- Pareja en PBA”, enfatizaron.

La interna PRO como telón de fondo

“Algunos dicen que Mauricio quiere incumplir el acuerdo y desplazar a Patricia de la Asamblea. Sería una torpeza muy grande, porque ella es la dirigente que mejor mide en la sociedad”, afirman en las filas de Bullrich sobre la puja doméstica del PRO que amenaza con romper el partido.

“No estamos planteando fusionar los partidos. Pero no entienden la lógica de Milei, que no negocia desde lo orgánico como el resto de los políticos”, responden ante las críticas del macrismo sobre la escasa cantidad de funcionarios del PRO en el gobierno.

“Nosotros perdimos la elección y ya no tenemos la centralidad sobre el resto de los partidos como el radicalismo, la coalición cívica y los provincialismos. La centralidad, nos guste o no, es de los que ganan, y hoy es La Libertad Avanza”, explicaron.