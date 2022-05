Copa de la Liga Profesional: qué dijo Gallardo tras la eliminación de River y sobre el supuesto penal

Tigre sorprendió a River en el Monumental: le ganó 2-1 y lo eliminó del certamen

En el Monumental, Tigre dio el golpe y eliminó a River en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Luego de la derrota, Marcelo Gallardo hizo una autocrítica y habló de la jugada en la que Agustín Palavecino cayó adentro del área pero no fue penal.

“No creo que Tigre nos haya superado, pero estuvo bien y jugó un muy buen primer tiempo. Nosotros no lo hicimos, pero mejoramos en el segundo. No encontrábamos los caminos con claridad, no estábamos lúcidos para ver las posibilidades y en el complemento cambiamos para seguir intentando. Llegó el gol de Enzo (Fernández) y eso nos dio el envión. Pero luego del segundo gol de Tigre, nos golpeó emocionalmente”, dijo el entrenador millonario.

Y agregó: “Esta vez tocó quedar eliminado y por eso hay que felicitar a Tigre. Y si cuando no tenés tu mejor noche además cometés errores importantes, te puede pasar lo que nos sucedió. Por eso solamente nos queda solamente dar vuelta la pagina”.

En ese sentido, el técnico reconoció el golpe que genera la eliminación en el equipo. “De las derrotas duras, que no esperás, duele porque llegábamos descansados y con ilusión y nos quedamos en la puerta de una semifinal, pero chocamos con una mala noche en general, ya que nunca pudimos fluir con nuestro juego y eso también es responsabilidad mía”, señaló.

Por otro lado, el Muñeco se refirió a la jugada que se dio sobre el final del partido, donde Palavecino fue mano a mano con el arquero Gonzalo Marinelli y terminó derribado dentro del área.

“En la cancha pareció penal de Gonzalo Marinelli a Agustín Palavecino, pero después, mirándolo por televisión me dí cuenta que estuvo bien no haberlo dado. Fue un acierto del árbitro (Fernando Espinoza)”, aseguró.