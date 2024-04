Villarruel: “El aumento de los senadores es perfectamente legal”

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, expuso este jueves su defensa luego del aumento en las dietas de los senadores, al marcar que dicha suma “es perfectamente legal” y que “no tiene herramienta alguna para frenarla”.

A través de una publicación en su cuenta de la red social X, Villarruel aclaró que ella en su carácter de vicepresidenta no está en condiciones de “obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos” dado que no es senadora.

“Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que NO tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción”, agregó.

“Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y NO tengo herramienta alguna para frenarlo”, remató.

El aumento de dietas fue instrumentado en medio de la sesión de este jueves, en una jugada que se amasó en secreto durante días para que el presidente Javier Milei no tuviera tiempo para reaccionar y mover hilos para impedirlo.

Milei criticó la decisión de la Cámara alta de subirse el sueldo en una votación a mano alzada sin registro nominal, y aclaró que los siete senadores de La Libertad Avanza votaron en contra, para evitar que el escándalo se le vuelva en su contra como un búmeran.

“ASÍ SE MUEVE LA CASTA… Los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La LIBERTAD AVANZA… El 2025 será paliza histórica…”, escribió en su red social X.