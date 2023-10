Video: Carlos Tevez hizo una fuerte reflexión sobre la pobreza en la Argentina

La fuerte reflexión del exfutbolista de Boca Juniors sobre la pobreza en la Argentina. (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Carlos Tevez dio una entrevista en la que recordó su infancia y explicó como intenta motivar a los jóvenes futbolistas para que estudien como una herramienta para salir de la pobreza. El DT de Independiente reflexionó en una entrevista con Alejandro Fantino sobre la educación y la falta de las necesidades básicas de una persona.

“Ahogo a los jugadores y los hago resolver problemas matemáticos. Tres de esos chicos me dijeron que no sabían ni sumar ni restar. Ahí está la pobreza”, contó el exfutbolista de Boca Juniors y la Selección argentina.

El DT de Independiente hizo una fuerte reflexión sobre la probeza en la Argentina

Carlos Tevez contó que utiliza la “neurociencia” para entrenar a sus dirigidos

El técnico de Independiente remarcó que es horrible la diferencia en la Argentina y ejemplificó con una anécdota que vivió en los últimos días en el Rojo. “Hago un ejercicio en la cancha de velocidad y ahi traigo el método de la neurociencia y al estar ahogado fisicamente, le hago que me solucione un problema matemático al jugador de fútbol, 2+2. Y el profe está con la tablet y le dice ‘solucioname este problema’”, detalló.

“Ahí está la pobreza. Lo podemos ayudar al chico con comida y un montón de cosas pero el estudio, que él se sepa defender, leer lo que está firmando, que no lo caguen”, remarcó Carlitos.

Carlos Tevez recordó su infancia

El entrenador del Rojo recordó su infancia y contó lo que hacían sus padres todas las mañanas. “Nosotros fuimos pobres pero a nuestros viejos los veíamos levantarse a las 6 de la mañana y volver a las 7 de la tarde llenos de cal, con los pantalones rotos. Tu papá se rompía la cabeza para traer la plata a la casa y vos tenés que saber leer, expresarte, para saber si te están diciendo la verdad”, explicó.

Carlos Tevez dijo que no se quiere meter en politica

El exdelantero de la Juventus aclaró que no se mete en política porque no está “capacitado”. “No estoy preparado y me parece que es embarrarme. No tengo por qué si puede ayudar a los chicos de esta manera. Me metí en el fútbol y a ser técnico para ayudar a los chicos”, agregó.

Carlos Tevez contó cómo educa a sus hijos

“Al costarnos tanto, a veces pecás en darle todo (a los hijos) sin pensar que le estás haciendo un daño. La humildad se entrena, la humildad empieza desde los valores. Si te va bien en la escuela tenés un premio. ¿Querés un juguete?, ganatelo, juntá la mesa, hace algo para ganártelo”, finalizó Tevez.