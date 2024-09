Uniformes naranjas para presos de alto perfil: “Estamos estableciendo criterios definitivos de seguridad en las cárceles”

La medida comienza a regir desde este lunes. En lo que resta del año la medida se ampliará a presos de menos perfil, quienes serán identificados con uniformes de otros colores.

La secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Lucía Masneri, brindó este lunes una conferencia de prensa en la que ofreció detalles de la Resolución 008/2024 del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, que rige a partir de hoy, y que dispone que todos los presos de alto perfil alojados en cárceles del Servicio Penitenciario Provincial comiencen a utilizar un uniforme de color naranja.

Al respecto, la funcionaria aseguró que “consideramos que esto es un antes y un después en la seguridad carcelaria de Santa Fe. Esto viene no sólo a acomodar lo que desde un primer momento decíamos que estaba muy desprolijo, sino además a definir un criterio de seguridad, definitivo y por encima de otros criterios o estándares”.

En ese sentido, la funcionaria de la gestión de Maximiliano Pullaro agradeció “al Poder Legislativo, porque es una tranquilidad saber que estamos haciendo esto en el marco de nuestra nueva Ley de Ejecución N°14.243, que comenzó a regir en enero de este año, y que en su Artículo 24 nos permite categorizar a los internos, y progresivamente ir colocando uniformes”.



Durante el encuentro con los periodistas, realizado en la Sede de Gobierno en la ciudad de Rosario, Masneri indicó que “hoy se ponen en funcionamiento los uniformes para la primera tanda de internos que considerábamos más urgentes, es decir, los internos de alto perfil Nivel 1, aquellos que desde adentro intentan liderar las bandas narcocriminales, principalmente de la ciudad de Rosario y algunos de la ciudad de Santa Fe”, y agregó que estos detenidos “son los que más daño pueden causar en la sociedad santafesina, y por eso son considerados los de más peligrosidad y de los que más visibilidad necesitamos tener”.

Un color que favorece la identificación

Asimismo, explicó que “hemos elegido un color llamativo, que de ninguna manera forma parte de nuestros uniformes: no podríamos haber pensado jamás en un gris, un celeste, un negro, o un verde, que son representativos de nuestras fuerzas de seguridad, sino que elegimos algo que favorece la posibilidad de identificación: ver cuando no están donde deben estar, detectar automáticamente si no están parados al lado de un efectivo del Servicio Penitenciario, y con eso poder controlar no sólo cualquier circulación no permitida, sino cualquier intento de fuga”.



Los internos designados deberán utilizar estos uniformes anaranjados “en todo momento para salir de los pabellones, es decir, no recibirán ni visitas, ni audiencias virtuales o presenciales, ni consultas médicas, sin estos uniformes”, dijo la secretaria de Asuntos Penales, que remarcó que “los uniformes son propiedad del Estado y no de los internos. Hoy tenemos 60 internos Nivel 1 y 72 uniformes, pero estamos considerando el crecimiento de nuestra población”.

Finalmente, Masneri expresó que “creemos que marcamos una diferencia y que nos adelantamos a lo que va a venir: iremos ampliando los colores conforme se vayan actualizando las otras categorías de internos de alto perfil. Este es el primer paso con los internos Nivel 1, porque era lo más urgente, pero nos quedan los internos Nivel 2 y Nivel 3. En todos los casos este año se realizarán las licitaciones pertinentes”.