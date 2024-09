Tini habló sobre la dismorfia corporal y apuntó contra un periodista argentino

Tini Stoessel brilló este fin de semana tras subirse al escenario junto a Coldplay para interpretar “We Pray”, corte al que se sumó tras la invitación de la banda inglesa.

Sin embargo, la cantante se volcó a las redes sociales para responderle a un periodista argentino que se refirió a su cuerpo y desde su cuenta expresó:“Después de bastante tiempo, salir al escenario en short, quizás pueda parecer una tontería. Pero para mí, significó mucho después de creerme toda la mierda que dijeron y siguen diciendo“, comenzó escribiendo en respuesta a Alejandro Pueblas, quien se refirió a la “extrema delgadez” de la cantante.

Y continuó: “Lamentablemente seguimos viendo cómo opinan tan libremente sobre cuerpos ajenos, lo cual me parece sumamente grave”, puntualizó.

Mientras cerró: “Aparte, teniendo un micrófono en la mano y siendo comunicador. Hoy le agradezco mucho a mi cuerpo. Le dije cosas muy feas durante mucho tiempo. Ya no más. Me costó, y es algo de todos los días. Pero al menos hoy decido por mí, y no por los demás, ni por hacer sentir cómodos a personas como vos Alejandro Pueblas“, concluyó arrobando al periodista.