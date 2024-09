Entre lágrimas, Luis Suárez anunció su retiro de la Selección de Uruguay: “Es muy difícil, pero es el momento”

Luis Suárez le puso fin a una exitosa carrera en la Selección de Uruguay. El histórico goleador anunció este lunes que el viernes jugará su último partido con la Celeste ante Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

Desde el Estadio Centenario, donde disputará su último encuentro con el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa, el delantero del Inter Miami reveló: “El día viernes será mi último partido con la Selección de mi país”.

Visiblemente emocionado, Suárez expresó: “Lo venía pensando y analizando, es el momento indicado. Tengo mis razones, no hay nadie que no tome la decisión que no sea yo mismo junto a mi familia. Es muy difícil, pero es el momento”.

Luis Suárez anunció su retiro de la Selección de Uruguay. (Foto: EFE)

Las frases más destacadas de Luis Suárez