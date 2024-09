Rubén Celiberti mostró sus dotes artísticas en el Museo Gustavo Cochet

Celiberti es un multifacético artista conocido por sus talentos como cantante, bailarín, pianista, coreógrafo y autor. Nacido en Rosario, su trayectoria en las artes comenzó en el prestigioso Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires. A una edad temprana, obtuvo reconocimiento por sus habilidades excepcionales, ganando el Concurso Serge Lifar en París. Este éxito lo llevó a unirse al Ballet Nacional de Marsella de Roland Petit. A lo largo de su carrera, Rubén Celiberti ha compartido escenario con célebres artistas de Europa y América Latina, entre ellos Carla Fracci, Zizi Jeanmaire, Julio Bocca, Patrick Dupond, Eleonora Cassano, Liliana Belfiore, Vittorio Biagi, Lindsay Kemp, Raffaele Paganini, entre otros.

Como artista ecléctico, Rubén Celiberti fue el primero en ser invitado a un concierto de música de tango producido por la Academia Filarmónica Romana, fundada por Gioachino Rossini. Celiberti trabajó junto a Laura Piazzolla, creadora de la Fundación Astor Piazzolla, con el Quinteto de Astor Piazzolla. También demostró sus dotes como pianista acompañante al unirse a la Jacqueline Kennedy Onassis School of American Ballet Theater of New York.

Fue reconocido con números premios como ser el Premio Gino Tani y el Premio Fontana di Roma al Mejor Artista Ecléctico. Además, fue celebrado por su contribución al mundo de la danza con el Premio de Danza Leonide Massine, presentado por Rudolph Nureyev en Positano, Italia. En su Argentina natal, el talento de Rubén le valió el Premio ACE de la Crítica de Teatro a Mejor Intérprete de Comedia Musical y Mejor Coreógrafo. También fue reconocido con el Premio de Danza patrocinado por la UNESCO, en el prestigioso Salón Dorado del Teatro Colón.





En el evento a beneficio del Museo, montó un espectáculo al aire libre, dónde recorre la historia de su vida. El excelso pianista, cantante y bailarín revivió a través de distintas performances recuerdos de infancia, los viajes a Buenos Aires, Europa y EEUU y los mitos que forman parte de su propio universo recordando su relación con el papá, cómo marca éste su carrera e influye en su canto en castellano. Con su voz interpretó canciones napolitanas, temas de Edith Piaf, Carlos Gardel y Frank Sinatra y Eladia Blázquez, acompañándose del piano y hasta danzando en algunos segmentos de la presentación.













Fue un show intimista, en el que el Showman se permitió guiños de cariño a su hermana, a Silvia Cochet, Directora del Museo, a algunos amigos presentes e hizo un homenaje a Roque Nuñez ante la presencia de su hijo quién emuló a su fallecido padre.

Durante varios finales de actos hubo aplausos interminables. Hubo muchos momentos en que la emoción colmó el espacio adaptado como escenario en la ocasión. Al término de las actuaciones, Celiberti compartió un break con los presentes que se fotografiaron y charlaron con él.

