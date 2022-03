Robaron una bicicleta a una joven funense de 23 años.

Foto: Ilustrativa.

Le dieron un empujón a una joven de 23 años arrojándola al piso y le robaron la bicicleta, a las 16.00 horas de la tarde de éste viernes.

Así lo declaró C. Sol, la víctima “salí de mi casa a bordo de mi bicicleta marca venzo de color negra con letras naranja y como característica de la misma que hace ruido al pedalear rodado 26 a freno a disco en ambas ruedas, por Tomas de La Torre hacia el cardinal oeste cuando de repente al llegar a El Talar un hombre que venía caminando por la calle se pone rápidamente a la par mío y me empuja, producto del envión pierdo el equilibrio, caigo pesadamente contra el suelo y este hombre agarra mi bicicleta , se sube a la misma y se va a toda velocidad por El Talar hacia el cardinal sur. Yo rápidamente me pare lo corrí, pero fue mucho más veloz y luego lo perdí de vista. El delincuente era de aproximadamente 25 años de tés morocha, vestía con gorra roja y jeans azul”.

Actuó Seccional 23, se dá intervención a Fiscalía de Turno.