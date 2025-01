Revelaron el debut de Guillermo Andino en la TV Pública y cómo será su programa: “Un formato de actualidad”

Tras finalizar su programa en América TV, Guillermo Andino desembarcará a la TV Pública y se confirmó cuándo será su estreno y cómo será el formato del nuevo ciclo.

Guillermo Andino | Captura: Redes

Según el periodista Luis Bremer , el conductor se sumará a la pantalla con “Las mañanas con Andino” y el formato será un magazine de actualidad.

Se confirmó cuándo debutará Guillermo Andino en la TV Pública. (Captura: X)

Además, Pablo Montagna aseguró que debutará entre el 10 o 17 de febrero e irá de lunes a viernes de 10:00 a 12:00.

¿Qué dijo Guillermo Andino sobre su programa en la TV Pública?

A principios de diciembre de 2024, el conductor habló sobre el proyecto para el que fue convocado en la TVP, y detalló: “Las autoridades de la TV Pública me llamaron y me dijeron que consideraban que, después de 37 años como conductor de noticieros y programas de interés general, había un consenso para que yo pudiera llegar al canal por primera vez. Me halagó mucho que me hablaran de mi imagen a nivel nacional y cómo podría servirle eso a un canal con un espíritu muy federal”.

Guillermo Andino. (Captura: Redes)

Además, recordó su paso por el Grupo América y expresó: “Después te puede ir bien o mal, pero hay que poner la mejor intención laboral y la honestidad intelectual. Se conjugan muchos sentimientos en este momento de mi vida, porque en América conduje el noticiero con Mónica Gutiérrez durante 17 años y con muy buena respuesta de la gente, siendo el primero o segundo programa más visto de cada día”.

“Y mirando para adelante, me agrada el criterio de elección en la TV Pública y me hayan visto como uno de los conductores de noticias más destacados de la Argentina. Es un aliciente”, manifestó Guillermo Andino.